AYM 'çakarlı araç' kararını verdi: Resmi Gazete'de yayımlandı

Araçlarda çakar kullanımı nedeniyle uygulanan cezalarla ilgili başvuruyu değerlendiren AYM 'çakarlı araç' kararını verdi. O karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Anayasa Mahkemesi, 'plaka, ışık, renk, sembol, şekil ve yazı gibi zorunlu işaretler ile yetkisiz ışıklı ve sesli uyarı cihazlarının kullanımına ilişkin hükümleri' incelemeye aldı. Tokat 2’nci Sulh Ceza Hakimliği’nin itirazı üzerine yapılan incelemeye ilişkin başvuruda, suçun şahsiliği ilkesine aykırılık iddiası öne sürüldü.

Araç sahibinin, işlemediği bir fiil nedeniyle cezalandırılamayacağı ve sorumluluğun suçu işleyen kişiyle sınırlı olması gerektiği savunuldu.

aym-cakarli-arac-kararini-verdi-resmi-gazetede-yayimlandi-3.jpg

AYM 'ÇAKARLI ARAÇ' KARARINI VERDİ

Anayasa Mahkemesi, ceza verilebilmesi için hukuka aykırı eylemin kanunda açıkça tanımlanması ve ilgili kişi tarafından işlendiğinin kanıtlanması gerektiğini belirtti.

aym-cakarli-arac-kararini-verdi-resmi-gazetede-yayimlandi-2.jpg

Araç sahibi olmak ile ihlal arasında doğrudan bir bağ kurulamadığına dikkat çekilerek, kuralın Anayasa’nın 2’nci ve 38’inci maddelerine aykırı olduğu sonucuna varıldı. Söz konusu düzenleme bu gerekçelerle iptal edildi

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

trafik cezalarında sorumluluğun sınırlarının yeniden çizilmesi açısından emsal niteliği taşıyan karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Böylece kamuoyunda “çakar” olarak bilinen yetkisiz ışıklı ve sesli uyarı cihazlarına ilişkin idari para cezalarında değişiklik yolunu açtı.

aym-cakarli-arac-kararini-verdi-resmi-gazetede-yayimlandi-4.jpg

Düzenleme, özellikle cezanın kime uygulanacağı konusunda önemli bir ayrım getirmesiyle dikkat çekti. Karar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

