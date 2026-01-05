Polisten kaçan çakarlı araca 173 bin lira ceza!

Polisten kaçan çakarlı araca 173 bin lira ceza!
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan çakarlı otomobilin sürücüsüne 173 bin lira idari para cezası uygulandı.

Olay, Mimar Sinan Bulvarı üzerinde devriye görevi yapan polis ekiplerinin, şüphe üzerine bir çakarlı otomobili durdurmak istemesiyle başladı. Polisin ikazlarına aldırış etmeyen sürücü, aracıyla hızla uzaklaşarak kaçmaya çalıştı. Ekiplerin yaklaşık 5 kilometrelik takibi sonucunda otomobil, Burhaniye Mahallesi Gündoğan Sokak üzerinde kıskıvrak yakalandı.

173 BİN LİRALIK CEZA VE MEN KARARI

Otomobil durdurulduğu sırada araçta bulunan bir kişi yaya olarak kaçarak izini kaybettirdi. Araç sürücüsü 38 yaşındaki Ahmet D. ise ekiplerce gözaltına alındı. Yapılan incelemeler ve ihlaller sonucunda sürücüye toplam 173 bin 292 TL cezai işlem uygulandı. Ahmet D.’nin ehliyetine 1 ay süreyle el konulurken, usulsüz çakar kullanımı ve diğer ihlaller nedeniyle otomobil 1 ay boyunca trafikten menedilerek çekici yardımıyla otoparka götürüldü.

FİRARİ ŞAHIS ARANIYOR

Polis ekipleri, operasyon sırasında araçtan inerek yaya olarak kaçan diğer şüphelinin kimliğini tespit etmek ve yakalamak için bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak geniş çaplı çalışma başlattı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

