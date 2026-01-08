Polis gerçek baskın sahte! 4 milyon doları hesaplarına aktardı

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde 29 Aralık 2025 sabahı saat 04.58’de, Şirinyalı Mahallesi’ndeki bir villaya "sahte polis operasyonu" düzenlendi. Üzerlerinde polis kıyafetleri bulunan altı kişi, kendilerini polis olarak tanıtarak eve girdi. Ellerinde mahkeme kararı olduğunu söyleyen şüpheliler, ev sahibi C.T.'nin çalışanlarını kelepçeleyip etkisiz hâle getirdi.

DÖRT MİLYON DOLAR ÇALDILAR

Villada bulunan yaklaşık 4 milyon dolar değerindeki kripto para, soğuk cüzdan aracılığıyla şüphelilerin hesaplarına aktarıldı. Çete üyeleri, olayın izlerini silmek amacıyla güvenlik kamerası kayıt cihazını da yanlarına alarak kaçtı.

ARALARINDA GERÇEK POLİSLER DE VAR

DW Türkçe’den Alican Uludağ'ın haberine göre; çete üyeleri arasında Konyaaltı Emniyet Müdürlüğü’nde görevli bir polis memuru (İ.E.) ve emekli bir polis (Ö.K.) de bulunuyor. Gözaltına alınanlar arasında ayrıca iki Rusya, bir Kazakistan ve iki Belçika vatandaşı yer aldı.

Olayın ardından başlatılan soruşturmada toplam 13 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerden biri Rus, ikisi Belçikalı üç zanlı, Antalya Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nde yurt dışına çıkmak üzereyken yakalandı.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda, plastik kelepçeler, çalınan kamera kayıt cihazı, iki tabanca, 61 bin 105 dolar nakit para, bir telsiz ve Uluslararası Polis Birliği’ne (International Police Association) ait sahte kimlik bulundu. Kripto paraların aktarıldığı soğuk cüzdan da ele geçirildi.

10 TUTUKLAMA

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheliler hakkında “gece vakti birden fazla kişiyle silahlı yağma”, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma”, “resmî belgede sahtecilik” ve “kamu görevini usulsüz üstlenme” suçlarından soruşturma başlattı. 2 Ocak 2026’da adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 10’u tutuklandı, üçü ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

