Sahte polis FETÖ yöntemiyle yaşlı kadını dolandırdı

Ankara'da, kendisini polis olarak tanıtıp yaşlı bir kadını dolandıran şüpheli, tüm hilesi ortaya çıkarak tutuklandı. Şüpheli, mağdurdan aldığı değerli eşyalarla şehirden kaçmaya çalışırken yakayı ele verdi.

"ADINIZ TERÖR ÖRGÜTÜNE KARIŞTI" DİYEREK KANDIRDI

Olay, 64 yaşındaki A.G.'ye gelen bir telefonla başladı. Kendisini polis olarak tanıtan V.E.M. isimli şahıs, mağdura "Adınız terör örgütüne karıştı. Kimlik bilgilerinizi kullanarak FETÖ para topluyor. Biz bu şahıslara ve bunlara yardım eden banka çalışanlarına operasyon yapacağız" dedi.

ZİYNET EŞYALARINI KAPIDA ELDEN ALDI

Ardından A.G.'den evindeki değerli eşyalarını kapıya gelecek olan bir görevliye teslim etmesini istedi. "Parayı size geri vereceğiz. Paralarınız devlet garantisinde olacak" sözleriyle kadını ikna eden şüpheli, mağdurun ikametgahının bulunduğu sokağa gelerek ziynet eşyalarını alıp bir ticari taksiye binerek uzaklaştı.

ŞANLIURFA'YA KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

Şüpheli V.E.M., çaldığı eşyalarla birlikte ticari taksiyle Şanlıurfa'ya kaçmaya çalışırken, Aksaray'da polis ekiplerince yakalandı. Yapılan soruşturmada, şüphelinin Şanlıurfa'dan otobüsle Ankara'ya geldiği ve burada taksi kullandığı belirlendi. Kamera kayıtları üzerinden mağdur kadın da tespit edildi.

ÇALINAN EŞYALAR MAĞDURA İADE EDİLDİ

Ankara Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin üzerinden çıkan 100 altın ve 18 bileziği sahibi A.G.'ye teslim etti. İşlemleri tamamlanan şüpheli V.E.M., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.