'Manda yoğurdu' bahanesiyle pes dedirten dolandırıcılık!
İzmir'in Konak ilçesinde manda yoğurdu sattığı söyleyerek girdiği kadının evinde tırnakçılık yöntemiyle dolandırıcılık yapan şüpheli S.A. yakalandı.
MANDA YOĞURDU SATIYORUM DİYE KANDIRDI
Konak ilçesinde meydana gelen olayda, S.A. isimli şüpheli bir kadının evine manda yoğurdu sattığını iddia ederek girdi.
S.A., manda yoğurdu sattığını söyleyerek, tırnakçılık yönetimiyle dolandırıcılık yaptı.
Tırnakçılık yöntemiyle hırsızlık kamerada
GÜVENLİK KAMERASI OLAYI ORTAYA ÇIKARDI
Olay evde bulunan güvenlik kayıtlarının ortaya incelenmesiyle ortaya çıktı. Görüntüler sosyal medyada yayıldı ve tepki topladı.
POLİS HAREKETE GEÇTİ
Bunun üzerine harekete geçen İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görüntülerin ardından şüpheli S.A.’yı kısa sürede yakaladı.
ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen S.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)