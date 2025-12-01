'Manda yoğurdu' bahanesiyle pes dedirten dolandırıcılık!

İzmir'de manda yoğurdu sattıklarını söyleyerek girdikleri evde dolandırıcılık yapan şüpheli yakalandı.

İzmir'in Konak ilçesinde manda yoğurdu sattığı söyleyerek girdiği kadının evinde tırnakçılık yöntemiyle dolandırıcılık yapan şüpheli S.A. yakalandı.

manda-yogurdu-bahanesiyle-girdigi-evde-1042542-309371.jpg

MANDA YOĞURDU SATIYORUM DİYE KANDIRDI

Konak ilçesinde meydana gelen olayda, S.A. isimli şüpheli bir kadının evine manda yoğurdu sattığını iddia ederek girdi.

S.A., manda yoğurdu sattığını söyleyerek, tırnakçılık yönetimiyle dolandırıcılık yaptı.

Tırnakçılık yöntemiyle hırsızlık kameradaTırnakçılık yöntemiyle hırsızlık kamerada

GÜVENLİK KAMERASI OLAYI ORTAYA ÇIKARDI

Olay evde bulunan güvenlik kayıtlarının ortaya incelenmesiyle ortaya çıktı. Görüntüler sosyal medyada yayıldı ve tepki topladı.

manda-yogurdu-bahanesiyle-girdigi-evde-1042541-309371.jpg

POLİS HAREKETE GEÇTİ

Bunun üzerine harekete geçen İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görüntülerin ardından şüpheli S.A.’yı kısa sürede yakaladı.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen S.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

