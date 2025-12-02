Telefonla arayarak 5.5 milyon TL dolandırdı

Telefonla arayarak 5.5 milyon TL dolandırdı
Yayınlanma:
Ankara'da telefon dolandırıcılığı yöntemiyle bir kişiyi 5,5 milyon TL dolandıran Suriye uyruklu V.E.M. (28), taksiyle kaçarken Aksaray'da yakalandı.

Ankara'da dün bir kadını telefonla arayan suç örgütü üyeleri, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp, aradıkları kişinin adının terör örgütüne karıştığını belirterek, kandırdı.

Ardından adrese giden V.E.M., kandırdıkları kadından 99 Ata altını, 18 adet bilezik ve 17 bin 400 TL olmak üzere toplam 5,5 milyon lirayı alıp, hızla uzaklaştı. Dolandırıldığını anlayan kadın, durumu polise bildirdi.

1-001.png

AKSARAY'DA YAKALANDI

Polis, yaptığı çalışmada şüpheli V.E.M.'nin taksiyle Aksaray yönüne gittiğini saptadı. Ardından Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bilgi verildi.

Kapı kapı dolaşıp 'manda yoğurdu' tuzağı kurdu: O anlar kameradaKapı kapı dolaşıp 'manda yoğurdu' tuzağı kurdu: O anlar kamerada

Aksaray polisi de kent merkezi girişinde V.E.M.'nin içinde bulunduğu taksiyi durdurdu.

3.png

V.E.M. gözaltına alındı, dolandırdığı altın ve paralarda sahibine verilmek üzere Ankara polisine teslim edildi. V.E.M. de bugün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Son dakika | Bakanlık duyurdu: Tüm havalimanları ve AVM’lerde bulunacak
Bakanlık duyurdu
Tüm havalimanları ve AVM’lerde bulunacak
Son dakika | AKOM'dan İstanbul için kar açıklaması
Bir günde 50.000 araba satışıyla rekor kıran model: Önemli bir nedeni var!
Bir günde 50.000 araba satışıyla rekor kıran model: Önemli bir nedeni var!
ATM’deki sarı tuşun sırrı çözüldü: Bakın ne işe yarıyormuş
ATM’deki sarı tuşun sırrı çözüldü: Bakın ne işe yarıyormuş
Oyun oynamak için ayakkabınızı çıkarmanız yeterli!
Oyun oynamak için ayakkabınızı çıkarmanız yeterli!
Google sansürden; biz gazetecilik ısrarımızdan vazgeçmiyoruz! Halk TV ailesine bir çağrımız var
Afrika'dan kaçıp Türkiye'ye geldiler: 2 bölge işgal altında
Afrika'dan kaçıp Türkiye'ye geldiler: 2 bölge işgal altında
31 bin liralık yılbaşı ikramiyesi zorunlu oldu: Patronlar isyan etti
31 bin liralık yılbaşı ikramiyesi zorunlu oldu: Patronlar isyan etti
Ruslar 'sıcak', Almanlar 'serin' havada burayı tercih etti
Ruslar 'sıcak', Almanlar 'serin' havada burayı tercih etti
Kuvvetli geliyor! Meteoroloji 3 ili uyararak açıkladı
Türkiye
Adliye önü savaş alanına döndü! O anlar kamerada
Adliye önü savaş alanına döndü! O anlar kamerada
SON DAKİKA| Barzani'den Bahçeli'ye sert yanıt
SON DAKİKA| Barzani'den Bahçeli'ye sert yanıt
Son Dakika | Gazeteci Furkan Karabay 201 gün sonra tahliye edildi: Savcı karara itiraz etti!
Son Dakika | Gazeteci Furkan Karabay 201 gün sonra tahliye edildi: Savcı karara itiraz etti!