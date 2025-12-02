Kapı kapı dolaşıp 'manda yoğurdu' tuzağı kurdu: O anlar kamerada

Olay, Konak ilçesinde meydana geldi. İddialara göre şüpheli S.A., özellikle yaşlı vatandaşların ikametlerini seçerek kapılarını çaldı. Ev sahiplerine "Manda yoğurdu satıyoruz" diyerek güven sağlayan ve içeri girmeyi başaran şüpheli, ödeme sırasında "tırnakçılık" olarak bilinen el çabukluğu yöntemiyle vatandaşların parasını çaldı. Şüphelinin dolandırıcılık yaptığı o anların ise çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdığı ortaya çıktı.

POLİSTEN TİTİZ ÇALIŞMA VE OPERASYON

Mağdurların şikayeti üzerine İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ile Suç Analiz Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Ekiplerin koordineli ve titiz çalışmaları sonucunda kimliği tespit edilen şüpheli S.A., düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

MAHKEME TUTUKLAMA KARARI VERDİ

Emniyete götürülen şüpheli S.A., buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan zanlı, hakkındaki suçlamalar doğrultusunda tutuklanarak cezaevine gönderildi.