Cezayirli gelin altınları alıp kaçtı! Borç içinde kalan baba yaşamına son verdi

Çanakkale'nin Biga ilçesinde yaşanan dolandırıcılık olayı dramla sonuçlandı. Oğlunun evlenmesini isteyen Ramazan Gümüşsoy, Cezayir'den para karşılığı getirttiği gelinin takıları alıp kaçmasının ardından intihar etti.

50 yaşındaki Ramazan Gümüşsoy, psikolojik sorunları bulunan oğlu M.G. için uzun süredir eş arıyordu.

Gümüşsoy, bu süreçte Cezayirli bir kadınla evlenmesi için aracı bir kişiyle anlaştı. İddiaya göre gelinin Türkiye’ye getirilmesi için 500 bin lira ödendi.

Eylül ayında Biga’ya gelen Cezayirli Hadil A, 27 Ekim’de M.G. ile evlendi. Ancak Hadil A, düğünden takılan altın ve paraları alarak kayıplara karıştı.

CANINA KIYDI

Sabah'tan Cennete Üstemel'in haberine göre; eşini evde bulamayan damat durumu ailesine bildirdi. Dolandırıldığını anlayan baba Ramazan Gümüşsoy, maddi kayıplar ve yaşadığı utanç nedeniyle bunalıma girdi. Önceki gün evde kimse yokken kendini tavana asarak yaşamına son verdi.

Olayla ilgili Biga Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.