Cezayirli gelin altınları alıp kaçtı! Borç içinde kalan baba yaşamına son verdi

Cezayirli gelin altınları alıp kaçtı! Borç içinde kalan baba yaşamına son verdi
Yayınlanma:
Çanakkale Biga’da bir dolandırıcılık dramla bitti. Oğlunu evlendirmek için Cezayirli bir kadınla anlaşan Ramazan Gümüşsoy, gelinin düğün takılarıyla kaçması sonrası büyük bir maddi ve manevi çöküş yaşadı. Bunalım nedeniyle 50 yaşındaki Gümüşsoy yaşamına son verdi.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde yaşanan dolandırıcılık olayı dramla sonuçlandı. Oğlunun evlenmesini isteyen Ramazan Gümüşsoy, Cezayir'den para karşılığı getirttiği gelinin takıları alıp kaçmasının ardından intihar etti.

50 yaşındaki Ramazan Gümüşsoy, psikolojik sorunları bulunan oğlu M.G. için uzun süredir eş arıyordu.

Gümüşsoy, bu süreçte Cezayirli bir kadınla evlenmesi için aracı bir kişiyle anlaştı. İddiaya göre gelinin Türkiye’ye getirilmesi için 500 bin lira ödendi.

Ölü bulunan ünlü spikerin evinden intihar notu çıktıÖlü bulunan ünlü spikerin evinden intihar notu çıktı

Eylül ayında Biga’ya gelen Cezayirli Hadil A, 27 Ekim’de M.G. ile evlendi. Ancak Hadil A, düğünden takılan altın ve paraları alarak kayıplara karıştı.

CANINA KIYDI

Sabah'tan Cennete Üstemel'in haberine göre; eşini evde bulamayan damat durumu ailesine bildirdi. Dolandırıldığını anlayan baba Ramazan Gümüşsoy, maddi kayıplar ve yaşadığı utanç nedeniyle bunalıma girdi. Önceki gün evde kimse yokken kendini tavana asarak yaşamına son verdi.

Olayla ilgili Biga Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Bir günde 50.000 araba satışıyla rekor kıran model: Önemli bir nedeni var!
Bir günde 50.000 araba satışıyla rekor kıran model: Önemli bir nedeni var!
ATM’deki sarı tuşun sırrı çözüldü: Bakın ne işe yarıyormuş
ATM’deki sarı tuşun sırrı çözüldü: Bakın ne işe yarıyormuş
Oyun oynamak için ayakkabınızı çıkarmanız yeterli!
Oyun oynamak için ayakkabınızı çıkarmanız yeterli!
Google sansürden; biz gazetecilik ısrarımızdan vazgeçmiyoruz! Halk TV ailesine bir çağrımız var
Afrika'dan kaçıp Türkiye'ye geldiler: 2 bölge işgal altında
Afrika'dan kaçıp Türkiye'ye geldiler: 2 bölge işgal altında
31 bin liralık yılbaşı ikramiyesi zorunlu oldu: Patronlar isyan etti
31 bin liralık yılbaşı ikramiyesi zorunlu oldu: Patronlar isyan etti
Ruslar 'sıcak', Almanlar 'serin' havada burayı tercih etti
Ruslar 'sıcak', Almanlar 'serin' havada burayı tercih etti
Kuvvetli geliyor! Meteoroloji 3 ili uyararak açıkladı
‘Kapıya bırakılmış telefon’ operasyonu
Galatasaray affetmedi: Derbi öncesi av başladı
Türkiye
Kontrolden çıkıp bariyeri aştı: Alt yola düşen araçtaki 3 kişi öldü
Kontrolden çıkıp bariyeri aştı: Alt yola düşen araçtaki 3 kişi öldü
Kapı kapı dolaşıp 'manda yoğurdu' tuzağı kurdu: O anlar kamerada
Kapı kapı dolaşıp 'manda yoğurdu' tuzağı kurdu: O anlar kamerada
Lapa lapa kar yağdı: 5 kent beyaza büründü
Lapa lapa kar yağdı: 5 kent beyaza büründü