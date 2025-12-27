Foseptiğe düşen 6 yaşındaki Eyüp'ün yardımına komşusu koştu: Annesi çalışmaları gözyaşlarıyla izledi

Antalya'da oturduğu sitenin bahçesinde arkadaşlarıyla oynayan Eyüp Karadoğan (6), foseptiğe düştü. Aynı sitede oturan Osman Sezgin ise 5-6 metre derinlikteki çukura girip çocuğu güvenli bir noktaya aldı. Çağırılan itfaiye ekipleri merdiven sarkıttıkları çukurdaki Eyüp Karadoğan’ı çıkardı. Eyüp'ün kurtarılmasını gözyaşlarıyla izleyen annesi, ambulansa götürülürken oğlunun ellerini öptü.

Olay, saat 15.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi 2773 Sokak’taki sitede meydana geldi. Eyüp Karadoğan arkadaşlarıyla beraber sitenin bahçesinde oynarken kapağı açık bırakıldığı öne sürülen kullanılmayan 5-6 metrelik foseptiğe düştü.

SESLERİ DUYAN SİTE SAKİNİ YARDIMA KOŞTU

Diğer çocukların bağrışmalarını duyan site sakinlerinden Osman Sezgin, hemen yardıma koştu. Yarıya kadar su ve ot benzeri atıklarla dolu foseptiğe inen Sezgin, çocuğu güvenli bir noktaya aldı. Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İTFAİYE EKİPLERİ İKİSİNİ DE KURTARDI

Kısa sürede gelen itfaiye ekibi çukura merdiven sarkıttı. Ekipler, önce çocuğu, daha sonra da Osman Sezgin'i çıkardı. Düştüğü çukurdan çizik dahi almadan kurtarılan Eyüp Karadoğan, sağlık ekiplerine teslim edildi. Karadoğan’ın kurtarılması sırasında site sakinleri büyük mutluluk yaşadı.

ANNESİ ELİNİ ÖPEREK AMBULANSA KADAR GÖTÜRDÜ

Sedyeye alınan Eyüp Karadoğan, ambulansa götürüldüğü sırada gözyaşı döken annesi, oğlunun elini öpüp bir an olsun yalnız bırakmadı. Eyüp Karadoğan, tedbir amaçlı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

"SESLERİ DUYUNCA HEMEN AŞAĞIYA İNDİM"

Eyüp'ün düştüğünü görüp, çukura inen Osman Sezgin, "Aşağı indiğimde Allah'tan zeminde değildi. Duvarla otlar arasında sıkışmış. Nihayetinde çocuğu kurtardık. Yanımıza aldık, kontrollerini yaptık. Sonra itfaiye geldi. İtfaiyeyle birlikte çıkardık. Kendi komşumuz. Sesleri duyunca hemen aşağıya inip, çocuğu çıkardık" dedi.

