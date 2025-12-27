Meclis'te neler oldu neler

Yayınlanma:
2025 yılında Meclis'te neler oldu neler...

Türkiye, ekonomik ve siyasi krizlerle dolu bir yılı geride bırakmaya hazırlanıyor. Yoğun geçen gündemde çok sayıda tartışmalı karar alınırken bazıları diğerlerinin önüne geçti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, 2025 yılı boyunca ekonomi, yargı, çevre, güvenlik ve sosyal politikalara ilişkin çok sayıda düzenlemeyi gündemine aldı.

Bir yılda şunlar yaşandı:

  • Kamuoyunda "zeytin" yasası olarak bilinen zeytinlikleri maden faaliyetine açan kanunun görüşmeleri sırasında ve sonrasında sık sık protesto gösterileri düzenlendi.

  • 2025'te ayrıca, "Terörsüz Türkiye" süreciyle ilgili TBMM'de kurulan komisyonun çalışmaları kamuoyunda önemli yer tuttu.

  • 28 Ocak'ta, TBMM Genel Kurulunda, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangının tüm yönleriyle araştırılması amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu.

  • 2025 yılı içinde çıkarılan iki ayrı yargı paketiyle de bazı suçlar hariç cezaevindeki on binlerce hükümlünün, denetimli serbestlik süreleri kısaltılarak, cezaevinden tahliyeleri sağlandı.

