Durbay’ın vefatının ardından Özgür Özel'den acı paylaşım: "Nasıl dayanılır? Ya sabır ya sabır..."

Durbay’ın vefatının ardından Özgür Özel'den acı paylaşım: "Nasıl dayanılır? Ya sabır ya sabır..."
Yayınlanma:
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın vefatı nedeniyle, "Bir kardeşi hangi kelimelerle uğurlayabilirsiniz ki? Yol arkadaşlığı sadece yan yana yürümek değil ki aynı korkuyu, aynı yorgunluğu ve aynı umudu paylaşmak, aynı rüyayı görmek. Ferdi’yle de Gülşah’la da aynı rüyayı gördük biz, ortak hayallerimiz gerçek olmuştu" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın vefatı nedeniyle sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

CHP lideri Özgür Özel, "İnsan bazı vedalara hazırlanamıyor. Herkes biliyordu ama bir biz bilmiyorduk. Biz bu sonu kabullenemezdik… Çocuk yaşından hep yanı başımızda, elimizde büyüyen bir evladımızdı o. Bir kardeşi hangi kelimelerle uğurlayabilirsiniz ki? Yol arkadaşlığı sadece yan yana yürümek değil ki aynı korkuyu, aynı yorgunluğu ve aynı umudu paylaşmak, aynı rüyayı görmek. Ferdi’yle de Gülşah’la da aynı rüyayı gördük biz, ortak hayallerimiz gerçek olmuştu. Şimdi Bu nasıl bir soru? Bu nasıl bir sınav?? Nasıl dayanılır??? Ya sabır ya sabır ya sabır…" ifadelerini kullandı.

ozgir-ozel-gulsah-durbay-ferdi-zeyrek-001.jpg

Özel, paylaşımına Haziran ayında vefat eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ve Gülşah Durbay ile seçim dönemi çekildikleri bir fotoğrafı ekledi.

Gülşah Durbay’ın ardından başsağlığı mesajları: 'Tarifi imkansız bir boşluk'Gülşah Durbay’ın ardından başsağlığı mesajları: 'Tarifi imkansız bir boşluk'

Son Dakika| Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay hayatını kaybettiSon Dakika| Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay hayatını kaybetti

Özel, paylaşımına CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Şehir Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ı ziyaret etmişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Meteor yağmurunun eşsiz manzarası hızlandırılarak kaydedildi
Meteor yağmurunun eşsiz manzarası hızlandırılarak kaydedildi
Bakanlık duyurdu: 3 bin yeni personel alınacak
Bakanlık duyurdu: 3 bin yeni personel alınacak
Atalarımız koştu biz oturuyoruz: Ayağa kalkın!
Avrupa'da en çok satan Çin otomobili: Farkı fiyatında!
Avrupa'da en çok satan Çin otomobili: Farkı fiyatında!
Deste deste paraların döndüğü işi yapıyordu bırakıp çiçek yetiştirmeye gitti
Deste deste paraların döndüğü işi yapıyordu
Hepsini geride bırakıp çiçek yetiştirmeye gitti
Gökyüzünü yara yara Burdur'a düştü: Herkes onun peşinde
Gökyüzünü yara yara Burdur'a düştü: Herkes onun peşinde
Galatasaray'dan flaş İlkin Aydın kararı
Galatasaray'dan flaş İlkin Aydın kararı
İstanbul'a 1 saat uzaklıktaki bu köye yerleşenlere 500 bin lira ödeyecekler
İstanbul'a 1 saat uzaklıktaki bu köye yerleşenlere 500 bin lira ödeyecekler
Güllü'nün kızının ifadesi ortaya çıktı! "Benim herhangi bir şeyden korkum yok"
Asgari ücret talebi belli oldu: Bakan Işıkhan kapalı zarftaki mektubu okudu
Türkiye
Gülşah Durbay'ın cenaze programı belli oldu
Gülşah Durbay'ın cenaze programı belli oldu
Gülşah Durbay’ın ardından başsağlığı mesajları: 'Tarifi imkansız bir boşluk'
Gülşah Durbay’ın ardından siyasilerden başsağlığı mesajları