Gülşah Durbay'ın cenaze programı belli oldu
Yayınlanma:
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay 37 yaşında hayatını kaybetti. Durbay'ın cenaze programı belli oldu. Durbay, yarın Koldere Mezarlığı’nda defnedilecek.

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay 37 yaşında kolon kanseri nedeniyle yaşamını yitirdi. Gülşah Durbay için düzenlenecek program, yarın sabah saatlerinde başlayacak. Buna göre, saat 10.30’da naaşın gasilhaneden Şehzadeler Belediyesine getirileceği bildirildi. Saat 11.00’de Şehzadeler Belediyesi önünde resmi tören düzenlenecek.

Resmi törenin ardından, saat 12.00-13.25 arasında Hatuniye Camii’ne intikal edilecek. Öğle namazı 13.10’da kılınacak. Tören aracı önünde veya arkasında, Gençlik Kolları korteji eşliğinde yürüyüş gerçekleştirilecek.

CENAZE NAMAZI CUMHURİYET MEYDANINDA KILINACAK

Saat 13.40’ta Cumhuriyet Meydanı’nda cenaze namazı kılınacak. Ardından saat 14.15’te Cumhuriyet Meydanı’ndan hareketle cenaze korteji Koldere Mezarlığı’na geçecek. Aile ve yakınlar ise Koldere’deki aile ikametine yönlendirilecek.

Saat 15.00’te Koldere’de helalleşmenin ardından naaş eve getirilecek, 15.45’te ise Koldere Mezarlığı’nda defin işlemi gerçekleştirilecek.

KOLDERE MEZARLIĞINA DEFNEDİLECEK

Taziyelerin, saat 16.30’dan itibaren Koldere Fatih Sergi Salonu’nda kabul edileceği, ilk üç gün boyunca taziye ziyaretlerinin burada yapılacağı bildirildi. Dördüncü günden itibaren taziyelerin Koldere’deki aile ikametinde kabul edileceği kaydedildi. İkinci ve üçüncü gün taziye saatlerinin ise ailenin onayının ardından resmi hesaplardan ayrıca duyurulacağı belirtildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Türkiye
