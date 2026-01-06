TKP'den Tayfun Kahraman çağrısı

TKP'den Tayfun Kahraman çağrısı
Yayınlanma:
TKP, yaşadığı sağlık sorunlarına rağmen cezaevinde tutulan Tayfun Kahraman hakkında çağrıda bulundu. TK, tarafından yapılan paylaşımda, "Hiçbir somut delile dayanmayan siyasi bir davada, ağır sağlık sorunları ortadayken Tayfun Kahraman’ın hâlâ cezaevinde tutulması insanlık adına utanç vericidir. Tayfun Kahraman'ı derhal serbest bırakın." denildi.

Gezi davası kapsamında 25 Nisan 2022'de "hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlamasıyla tutuklanan Tayfun Kahraman, yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz yıl AYM, Kahraman hakkında hak ihlali kararı vermiş ancak İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, 6 Kasım 2025'te AYM'nin yeniden yargılama kararını uygulamamıştı.

Kahraman, cezaevinde kalmaya devam ederken sağlık sorunlarının nedeniyle sık sık gündeme geliyor. 2 Ağustos 2005 tarihinden itibaren kısaca MS edilen "Multipl Skleroz" hastalığı ile mücadele eden Kahraman'ın sağlık durumuna ilişkin son yapılan açıklamada "Felç kalma riski var" denildi.

Tayfun Kahraman için kritik uyarı: Avukatı 'Felç kalma riski var' diyerek AYM'ye başvurduTayfun Kahraman için kritik uyarı: Avukatı 'Felç kalma riski var' diyerek AYM'ye başvurdu

TKP'DEN ÇAĞRI: DERHAL SERBEST BIRAKIN

Gezi davası kapsamında cezaevinde bulunan, MS atağı geçirmesinin ardından 2 Ocak’tan bu yana Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde tedavi gören Tayfun Kahraman'ın serbest bırakılmasını isteyen TKP, resmi sosyal medya hesabından açıklama yaptı. TKP'nin paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Hiçbir somut delile dayanmayan siyasi bir davada, ağır sağlık sorunları ortadayken Tayfun Kahraman’ın hâlâ cezaevinde tutulması insanlık adına utanç vericidir. Tayfun Kahraman'ı derhal serbest bırakın."

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

