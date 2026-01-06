Tayfun Kahraman için kritik uyarı: Avukatı 'Felç kalma riski var' diyerek AYM'ye başvurdu

Tayfun Kahraman için kritik uyarı: Avukatı 'Felç kalma riski var' diyerek AYM'ye başvurdu
Yayınlanma:
Gezi davası kapsamında cezaevinde bulunan Tayfun Kahraman, MS atağı geçirmesinin ardından 2 Ocak’tan bu yana Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde tedavi görüyor. Avukatı Cansu Çifçi, Kahraman’ın bir bacağında güç kaybı yaşadığını, yürürken zorlandığını ve felç kalma riskinin bulunduğunu açıkladı. Çifçi, tedbiren tahliye talebiyle Anayasa Mahkemesi’ne yeniden başvuracaklarını belirtti.

Gezi davası kapsamında tutuklanan ve Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) ihlal kararına karşın serbest bırakılmayan Tayfun Kahraman, cezaevinde MS atağı geçirmesinin ardından 2 Ocak’tan bu yana İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde kortizon tedavisi görüyor. Kahraman’ın sağlık durumuna ilişkin bilgi veren avukatı Cansu Çifçi, müvekkilinin bir bacağında ciddi güç kaybı oluştuğunu belirterek "Felç kalma riski var" açıklamasında bulundu.

2 Ocak’ta MS atağı geçiren Kahraman, ilk olarak cezaevi revirine başvurdu. Buradaki değerlendirme sonrası İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Acil Durum Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Avukatı Çifçi, DW Türkçe’ye yaptığı açıklamada, Kahraman’ın bacağında uyuşma ve halsizlik şikâyetleriyle revirde muayene edildiğini, ardından hastaneye gönderildiğini aktardı.

YÜRÜRKEN TOPALLIYOR

Hastanede yapılan ilaçlı MR ve kapsamlı kan tetkikleri sonucunda yaşanan durumun MS atağı olduğunun tespit edildiğini belirten Çifçi, "Bu sebeple hem ilaç tedavisinin yoğunlaştırılması hem de kortizon tedavisine başlanacağı ve bunun da cezaevi ortamında yapılamayacağı sebebiyle hastanede yatışlı tedavisine başlanmıştır" dedi.

Gelinen noktada Kahraman’ın bacağında belirgin bir güç kaybı olduğunu söyleyen Çifçi, yürürken topalladığını ve ağrılarının da devam ettiğini vurguladı. MS’in tüm sinir sistemini etkileyen bir hastalık olduğuna dikkat çeken Çifçi, "Bu nedenle ilerleyip felç kalma riski de var, bizim korktuğumuz senaryo bu" dedi. Kahraman’ın tedavisinin stres faktörlerinden uzak, sakin bir ortamda ve yoğun biçimde sürdürülmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

AYM’DEN TAHLİYE TALEBİ

Kortizon tedavisinin başlatıldığı bilgisini veren Çifçi, müvekkilinin tahliyesi için yeniden girişimde bulunacaklarını açıkladı. Çifçi, "Tedavinin şekline ve süresine doktorlar süreç içerisinde değerlendirecektir. Buna dair yeni bir evrakla Anayasa Mahkemesi bilgilendirilecek olup tedbir için tekrar değerlendirme isteyeceğiz.

Nihayetinde bir an evvel Anayasa Mahkemesi’nin öncelikle tedbiren tahliye ve devamında esasla ilgili tekrar hak ihlali kararı vermesini ve bunun da ilk derece mahkemesince ivedi şekilde uygulanmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

