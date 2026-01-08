Bursa'da kardeş kavgası kanlı bitti: Sokak ortasında ağabeyini bıçakladı

Yayınlanma:
Bursa’nın İnegöl ilçesinde gece yarısı iki kardeş arasında çıkan tartışma sokağa taştı. Arkadaşlarının ayırma çabalarına rağmen 19 yaşındaki genç, ağabeyini bacağından bıçakladı.

Olay, saat 03.00 sularında Burhaniye Mahallesi Osmaniye Cami Sokak üzerinde yaşandı. İddiaya göre, alkollü olduğu öne sürülen 23 yaşındaki Fatih D. ile kardeşi İsmail D. (19) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma, sokağın ortasında fiziksel kavgaya dönüştü.

ARKADAŞLARI ENGEL OLAMADI

Çevrede bulunan arkadaşları, birbirine giren ağabey ve kardeşi ayırmak için yoğun çaba sarf etti. Ancak arbede sırasında öfkesine hakim olamayan İsmail D., yanındaki bıçağı çıkararak ağabeyi Fatih D.'yi sol bacağından yaraladı. O dehşet anları, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

ŞÜPHELİ KARDEŞ KAYIPLARA KARIŞTI

Bıçaklı saldırının ardından İsmail D. karanlıktan yararlanarak olay yerinden kaçtı. Kanlar içinde kalan ağabey Fatih D. ise çevredekilerin yardımıyla özel bir araçla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan ağabeyin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Burası Teksas değil Adana! Silahlı çatışmada yolda yürüyen genç vurulduBurası Teksas değil Adana! Silahlı çatışmada yolda yürüyen genç vuruldu

Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

İstanbul'da fırtına 'kasırga' sınırına dayandı: Ağaçları kökünden sökecek saat belli oldu
Kar bir kez daha İstanbul'a doğru yürüyor! Kritik saatler başladı: Meteorolojik harita İçişlerini de harekete geçirdi
En düşük maaş 39 bin 406 TL oldu: Çalışanlara da teşekkür etti
En düşük maaş 39 bin 406 TL oldu: Çalışanlara da teşekkür etti
Kuzeyden yola çıktı Türkiye'ye geliyor! Asıl kış bu tarihte başlayacak
İstanbulluları 'hazırlıklı olun' diyerek uyardı: Şiddetini artıra artıra vuracak
2026’da piyasaya çıkacak 9 elektrikli otomobil: Tesla ucuzluyor Mercedes yenileniyor Polestar rüya satıyor
2026’da piyasaya çıkacak 9 elektrikli otomobil: Tesla ucuzluyor Mercedes yenileniyor Polestar rüya satıyor
Emekli maaşlarını toparlayacak düzenlemeyi açıkladı: SGK Başuzmanı tek tek anlattı
Burası Ordu: 2025 yılında 14 bin kişi oraya gitti!
Burası Ordu: 2025 yılında 14 bin kişi oraya gitti!
Kuvvetli sağanak geliyor tarih verildi! Meteoroloji uzmanı bölge bölge açıkladı
Erdoğan açıkladı: Projeye katılana günde 1375 TL verilecek
Erdoğan açıkladı:
Projeye katılana günde 1375 TL verilecek
Türkiye
Korkunç cinayetin detayları dehşete düşürdü! 26 sopa darbesiyle katletmişler
Korkunç cinayetin detayları dehşete düşürdü! 26 sopa darbesiyle katletmişler
Son dakika | İstanbul'da vapur seferleri iptal edildi!
Son dakika | İstanbul'da vapur seferleri iptal edildi!
AKOM'dan İstanbullulara kar ve fırtına uyarısı!
AKOM'dan İstanbullulara kar ve fırtına uyarısı!