Bursa'da kardeş kavgası kanlı bitti: Sokak ortasında ağabeyini bıçakladı

Olay, saat 03.00 sularında Burhaniye Mahallesi Osmaniye Cami Sokak üzerinde yaşandı. İddiaya göre, alkollü olduğu öne sürülen 23 yaşındaki Fatih D. ile kardeşi İsmail D. (19) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma, sokağın ortasında fiziksel kavgaya dönüştü.

ARKADAŞLARI ENGEL OLAMADI

Çevrede bulunan arkadaşları, birbirine giren ağabey ve kardeşi ayırmak için yoğun çaba sarf etti. Ancak arbede sırasında öfkesine hakim olamayan İsmail D., yanındaki bıçağı çıkararak ağabeyi Fatih D.'yi sol bacağından yaraladı. O dehşet anları, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

ŞÜPHELİ KARDEŞ KAYIPLARA KARIŞTI

Bıçaklı saldırının ardından İsmail D. karanlıktan yararlanarak olay yerinden kaçtı. Kanlar içinde kalan ağabey Fatih D. ise çevredekilerin yardımıyla özel bir araçla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan ağabeyin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.