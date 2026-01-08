Burası Teksas değil Adana! Silahlı çatışmada yolda yürüyen genç vuruldu

Burası Teksas değil Adana! Silahlı çatışmada yolda yürüyen genç vuruldu
Yayınlanma:
Adana’da husumetli olan iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Taraflar birbirlerine ateş ederken yolda yürüyen 20 yaşındaki Muhammet Onur E. bacağından vurularak yaralandı. Polis ekipleri, olayın ardından kaçan 7 şüpheliyi kıskıvrak yakalarken şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Yenibey Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Gökhan R. (31), kardeşi Halil Can R. (20) ve arkadaşı Halil Efe S. (20) ile birlikte otomobille husumetlilerinin evinin bulunduğu sokağa gitti. Bu kişiler. sokağın başında durarak aracın içinden husumetlilerinin evine tabanca ve tüfeklerle ateş açtı.

Manisa'da içki masasındaki 3 arkadaş tüfekle birbirlerini vurdu: Biri cezaevinden yeni salınmıştıManisa'da içki masasındaki 3 arkadaş tüfekle birbirlerini vurdu: Biri cezaevinden yeni salınmıştı

SİLAHLI ÇATIŞMADA YOLDA YÜRÜYEN GENÇ YARALANDI!

Evde bulunan Metincan Ç. (26), Orhan K. (43), Mustafa Ü. (29) ve Esef T. (32) karşılık verince çatışma çıktı. Silahlı çatışma sırasında sokakta yürüyen ve olayla hiçbir ilgisi olmayan 20 yaşındaki Muhammet Onur E. bacağından vuruldu. Genç, yere yığılırken iki grup olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

iki-grup-arasindaki-catismada-sokakta-y-1103525-327405.jpg

POLİS EKİPLERİ KISKIVRAK YAKALADI!

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Muhammet Onur E., tedavi altına alındı. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kimliklerini tespit ederek yakalanması için çalışma başlattı.

Polis ekipleri, şüphelilerin adreslerini tespit etti ve düzenledikleri operasyonla şüphelileri gözaltına aldı. Evlerde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca, 4 av tüfeği, 3 çelik yelek ile 129 mermi ele geçirildi.

Casperlar çocuk tetikçileri telefon oyunundan bulmuş! İş bulma vaadiyle akranını öldürttülerCasperlar çocuk tetikçileri telefon oyunundan bulmuş! İş bulma vaadiyle akranını öldürttüler

7 KİŞİ TUTUKLANDI!

Karakola götürülen şüpheliler, verdikleri ifadelerde birbirlerini suçladı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Muhammet Onur E. ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

Kaynak:DHA

İstanbul'da fırtına 'kasırga' sınırına dayandı: Ağaçları kökünden sökecek saat belli oldu
Kar bir kez daha İstanbul'a doğru yürüyor! Kritik saatler başladı: Meteorolojik harita İçişlerini de harekete geçirdi
En düşük maaş 39 bin 406 TL oldu: Çalışanlara da teşekkür etti
En düşük maaş 39 bin 406 TL oldu: Çalışanlara da teşekkür etti
Kuzeyden yola çıktı Türkiye'ye geliyor! Asıl kış bu tarihte başlayacak
İstanbulluları 'hazırlıklı olun' diyerek uyardı: Şiddetini artıra artıra vuracak
2026’da piyasaya çıkacak 9 elektrikli otomobil: Tesla ucuzluyor Mercedes yenileniyor Polestar rüya satıyor
2026’da piyasaya çıkacak 9 elektrikli otomobil: Tesla ucuzluyor Mercedes yenileniyor Polestar rüya satıyor
Emekli maaşlarını toparlayacak düzenlemeyi açıkladı: SGK Başuzmanı tek tek anlattı
Burası Ordu: 2025 yılında 14 bin kişi oraya gitti!
Burası Ordu: 2025 yılında 14 bin kişi oraya gitti!
Kuvvetli sağanak geliyor tarih verildi! Meteoroloji uzmanı bölge bölge açıkladı
Erdoğan açıkladı: Projeye katılana günde 1375 TL verilecek
Erdoğan açıkladı:
Projeye katılana günde 1375 TL verilecek
Türkiye
Korkunç cinayetin detayları dehşete düşürdü! 26 sopa darbesiyle katletmişler
Korkunç cinayetin detayları dehşete düşürdü! 26 sopa darbesiyle katletmişler
Son dakika | İstanbul'da vapur seferleri iptal edildi!
Son dakika | İstanbul'da vapur seferleri iptal edildi!
AKOM'dan İstanbullulara kar ve fırtına uyarısı!
AKOM'dan İstanbullulara kar ve fırtına uyarısı!