Burası Teksas değil Adana! Silahlı çatışmada yolda yürüyen genç vuruldu

Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Yenibey Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Gökhan R. (31), kardeşi Halil Can R. (20) ve arkadaşı Halil Efe S. (20) ile birlikte otomobille husumetlilerinin evinin bulunduğu sokağa gitti. Bu kişiler. sokağın başında durarak aracın içinden husumetlilerinin evine tabanca ve tüfeklerle ateş açtı.

SİLAHLI ÇATIŞMADA YOLDA YÜRÜYEN GENÇ YARALANDI!

Evde bulunan Metincan Ç. (26), Orhan K. (43), Mustafa Ü. (29) ve Esef T. (32) karşılık verince çatışma çıktı. Silahlı çatışma sırasında sokakta yürüyen ve olayla hiçbir ilgisi olmayan 20 yaşındaki Muhammet Onur E. bacağından vuruldu. Genç, yere yığılırken iki grup olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

POLİS EKİPLERİ KISKIVRAK YAKALADI!

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Muhammet Onur E., tedavi altına alındı. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kimliklerini tespit ederek yakalanması için çalışma başlattı.

Polis ekipleri, şüphelilerin adreslerini tespit etti ve düzenledikleri operasyonla şüphelileri gözaltına aldı. Evlerde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca, 4 av tüfeği, 3 çelik yelek ile 129 mermi ele geçirildi.

7 KİŞİ TUTUKLANDI!

Karakola götürülen şüpheliler, verdikleri ifadelerde birbirlerini suçladı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Muhammet Onur E. ise tedavisinin ardından taburcu edildi.