Boşanma aşamasındaki eşinin evini kundaklamaya çalıştı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri gece İsabeyli Mahallesi'ndeki devriye görevi sırasında 3 katlı binadan duman çıktığını fark etti.

YANGIN KUNDAKLAMA VAKASI ÇIKTI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, apartmanın önü ve arkasında çıkan yangını söndürdü.

Olay yerinde yapılan incelemede apartmanın önü ve arkasındaki iki noktaya benzin dökülerek ateşe verildiği tespit edildi.

Ankara'da muhtar ve oğluna ait 4 araç kundaklandı

Jandarma, boşanma aşamasındaki eşi N.D'nin (39) evinin bulunduğu apartmanı kundaklamaya çalıştığı öne sürülen M.Ç.D'yi (31) gözaltına aldı.