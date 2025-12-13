Galatasaray'dan flaş İlkin Aydın kararı geldi. Galatasaray Daikin'in kaptanı ve yaşayan efsanesi İlkin Aydın'ın mayıs ayında bitecek olan sözleşmesinin uzatılmaması hakkında çeşitli iddiaların da ortaya atılmasına yol açmıştı.

Çünkü voleybolda sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan oyuncu ile aylar öncesinden sözleşme yenileniyordu. İlkin Aydın'la ilgili adım atılmaması da "Yoksa ayrılacak mı" söylentilerine neden olmuştu.

İlkin'in 2024'ün mayıs ayında biten sözleşmesi de 2023'in aralık ayında uzatılmış, 2 yıllık sözleşme imzalanmıştı.

İmza törenine bizzat başkan Dursun Özbek de katılmış ve şunları söylemişti:

"İlkin bizim medarı iftiharımız voleybolda. Çok başarılı gidiyor, inşallah uzun yıllar hem milli takımda hem Galatasaray’da hizmet edecek. Ben kendisine başarılar diliyorum. Kalmayı tercih ettiği için de kulübüm adına kendisine teşekkür ediyorum. Biz de önümüzdeki sene takımı daha kuvvetli bir kadro ile farklılaştıracağız. Başarılar diliyorum, Allah utandırmasın."

GALATASARAY'IN İLKİN AYDIN KARARI ORTAYA ÇIKTI

Sözleşmesi mayıs ayında bitecek olan İlkin Aydın'la ilgili Galatasaray'ın kararı ortaya çıktı.

Eski Açık'taki habere göre Galatasaray, İlkin Aydın'ın sözleşmesini uzatmak istiyor. Buna göre görüşmeler sürüyor ve son aşamaya da gelindi. İmzaların da bu ay içinde atılmasının beklendiği belirtildi.

Galatasaray Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara da eylül ayında yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

"İlkin Aydın'ın 2026 Mayıs ayına kadar süren sözleşmesi var. Ocak ayında tekrar oturacağız, konuşacağız. Tabii ki devam etmesini istiyoruz. Sözleşmesinin feshi veya başka bir şey söz konusu değil."