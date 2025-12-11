Dünyada en çok araba nerede satılıyor? İşte rekor kıran ülke

Yayınlanma:
Tahmin ettiğiniz gibi: Çin orada da hakim konumda. Sadece dünyanın en çok otomobil üreten ülkesi değil, aynı zamanda en çok satan ülkesi de . Özellikle, küresel satışların %38'i Asya süper gücü pazarında gerçekleşiyor!

Yukarıdaki sorunun cevabı pek de şaşırtıcı değil ve sürücüsüz araçların istikrarlı trendini gösteriyor.

Sadece bu yılın ilk on ayında Çin'de 26,75 milyon otomobil satıldı ! Aynı dönemde dünya genelindeki toplam satışların 79,25 milyon olduğu düşünüldüğünde, bu rakam neredeyse inanılmaz.

china-used1000.jpg

Çin'deki yukarıdaki satış rakamı, geçen yılın aynı dönemine göre %12'lik bir artışı temsil ediyor. Sadece Ekim ayında 3,3 milyon araç tescil edildi!

Dünyanın geri kalan pazarlarına gelince, Amerika Birleşik Devletleri'nde 13,88 milyon, Hindistan'da 4,56 milyon, Japonya'da 3,86 milyon satış gerçekleştirdik ; Avrupa pazarında ise Almanya 2,81 milyon ile en büyük paya sahip oldu.

chinese-cars.jpg

Daha da etkileyici olan, Çinli üreticilerin baş döndürücü yükselişi. BYD , Geely ve Chery sırasıyla dünya genelinde 6., 8. ve 10. sıraya yükselerek geleneksel markalardan istikrarlı bir şekilde pazar payı kaptılar. Ve bu sadece elektrikli araçlar için değil, genel satışlar için de geçerli.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

