En güvenilir 10 otomobil arasında sadece bir Avrupa markası yer alıyor

En güvenilir 10 otomobil arasında sadece bir Avrupa markası yer alıyor
Yayınlanma:
Amerikan Tüketici Raporları tarafından bu yıl yayınlanan büyük güvenilirlik araştırması, kesinlikle beklenen bir sonucun yanı sıra birkaç şaşırtıcı sonuç da ortaya koydu.

Japon markaları listenin zirvesindeki hakimiyetlerini sürdürüyor.

Toyota bir kez daha en güvenilir marka ilan edilirken ilk on arasında yalnızca bir Avrupa üreticisi - BMW - yer alıyor .

toyota-prius-iv.webp

Toyota

Japon markaları listenin zirvesinde hâlâ hakimiyetlerini sürdürüyor: Toyota birinci sırada, hemen arkasında Subaru ve Lexus , Honda ise dördüncü sırada yer alıyor.

BMW beşinci sırada yer alarak ilk 10'da yer alan tek Avrupalı ​​üretici oldu ve bu da modern araçların artan karmaşıklığına rağmen Alman markasının istikrarını bir kez daha teyit etti.

Hoş olmayan bir sürpriz: En güvenilir otomobiller arasında sadece bir Avrupa markası yer alıyor.

102780-bmw-4-series-convertible-2025-front-three-quarter31510d89-iff.jpg

BMW

Tesla, piyasadaki en güvenilir elektrikli otomobiller arasında yer alan Model 3 ve Model Y'nin iyi sonuçları sayesinde en büyük ilerlemeyi kaydetti .

Yine de, daha büyük Model S, Model X ve Cybertruck hala ortalamanın altında puan alıyor, bu nedenle Tesla, harika temel modeller sunan ancak sorunlu derecede pahalı olan, zıtlıklar markası olmaya devam ediyor .

mazda-cx-90-2024-front-three-quarter830ed1f5-f.jpg

Mazda

Bu yılın en büyük kaybedeni Mazda oldu. Sekiz sıra gerilemenin başlıca nedeni, şarj edilebilir hibrit versiyonları da dahil olmak üzere yeni CX-70 ve CX-90 SUV modellerindeki teknik sorunlar.

Bu durum, yeni tahrik sistemlerinin ve mekanik platformların, en güvenilir üreticilerin bile itibarını ciddi şekilde zedeleyebileceğini doğruladı.

Consumer Reports , klasik hibrit araçların ve SUS motorlu otomobillerin hala en güvenilir araçlar olduğunu belirtiyor .

Elektrikli ve şarj edilebilir modeller, karmaşık elektronik aksamları, batarya soğutma sistemleri ve şarj sorunları nedeniyle ortalamanın altında kalmaktadır.

CONSUMER REPORTS'A GÖRE EN GÜVENİLİR 10 MARKA

Toyota

Subaru

Lexus

Honda

BMW

Nissan

Acura

Buick

Tesla

Kia

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

En güvenilir 10 otomobil arasında sadece bir Avrupa markası yer alıyor
En güvenilir şaşırtmadı!
En güvenilir 10 otomobil arasında sadece bir Avrupa markası yer alıyor
Günde ne kadar su içmelisiniz? Doğru ölçünün çok pratik bir kuralı var
Ahmet Çakar'ın bahis hesapları ortaya çıktı: Milyonluk hesap hareketleri MASAK raporunda
Galatasaray'ın Monaco'ya karşı aldığı yenilginin sorumlusunu açıkladı
Cumhurbaşkanı'nın KDV iadesi yetkisi iptal edildi
Naci Görür net ifadelerle duyurdu: Burada deprem bekliyoruz
Sibirya soğukları geliyor! Buz gibi hava dalgası Türkiye’ye giriş yapmak üzere
Emeklilere 500 bin TL borç kapatma kredisi: Devlet bankası duyurdu
Emeklilere 500 bin TL borç kapatma kredisi: Devlet bankası duyurdu
1 milyon lira faizsiz kredi verecek: Şartları belli oldu
1 milyon lira faizsiz kredi verecek: Şartları belli oldu
İddianamede 'İBB yaptı' denilen dökümü AKP'li belediye talep etmiş!
Ekonomi
Gözler faiz kararında: Borsa günü düşüşle tamamladı
Gözler faiz kararında: Borsa günü düşüşle tamamladı
Musk’ın yeni stratejisi: Tesla en iyi yaptığı şeyi bırakabilir
Musk’ın yeni stratejisi: Tesla en iyi yaptığı şeyi bırakabilir