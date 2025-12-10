En güvenilir 10 otomobil arasında sadece bir Avrupa markası yer alıyor

Japon markaları listenin zirvesindeki hakimiyetlerini sürdürüyor.

Toyota bir kez daha en güvenilir marka ilan edilirken ilk on arasında yalnızca bir Avrupa üreticisi - BMW - yer alıyor .

Japon markaları listenin zirvesinde hâlâ hakimiyetlerini sürdürüyor: Toyota birinci sırada, hemen arkasında Subaru ve Lexus , Honda ise dördüncü sırada yer alıyor.

BMW beşinci sırada yer alarak ilk 10'da yer alan tek Avrupalı ​​üretici oldu ve bu da modern araçların artan karmaşıklığına rağmen Alman markasının istikrarını bir kez daha teyit etti.

Hoş olmayan bir sürpriz: En güvenilir otomobiller arasında sadece bir Avrupa markası yer alıyor.

Tesla, piyasadaki en güvenilir elektrikli otomobiller arasında yer alan Model 3 ve Model Y'nin iyi sonuçları sayesinde en büyük ilerlemeyi kaydetti .

Yine de, daha büyük Model S, Model X ve Cybertruck hala ortalamanın altında puan alıyor, bu nedenle Tesla, harika temel modeller sunan ancak sorunlu derecede pahalı olan, zıtlıklar markası olmaya devam ediyor .

Bu yılın en büyük kaybedeni Mazda oldu. Sekiz sıra gerilemenin başlıca nedeni, şarj edilebilir hibrit versiyonları da dahil olmak üzere yeni CX-70 ve CX-90 SUV modellerindeki teknik sorunlar.

Bu durum, yeni tahrik sistemlerinin ve mekanik platformların, en güvenilir üreticilerin bile itibarını ciddi şekilde zedeleyebileceğini doğruladı.

Consumer Reports , klasik hibrit araçların ve SUS motorlu otomobillerin hala en güvenilir araçlar olduğunu belirtiyor .

Elektrikli ve şarj edilebilir modeller, karmaşık elektronik aksamları, batarya soğutma sistemleri ve şarj sorunları nedeniyle ortalamanın altında kalmaktadır.

CONSUMER REPORTS'A GÖRE EN GÜVENİLİR 10 MARKA

Toyota

Subaru

Lexus

Honda

BMW

Nissan

Acura

Buick

Tesla

Kia