Gözler faiz kararında: Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,40 değer kaybıyla 11.193,88 puanda tamamladı. Endeks, önceki kapanışa kıyasla 44,47 puan gerilerken toplam işlem hacmi 133,7 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,38, holding endeksi ise yüzde 0,07 oranında düşüş gösterdi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,14 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı olurken, en çok kaybettiren yüzde 1,89 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalarda yatırımcılar, bugün açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararını ve Fed yetkililerinin vereceği mesajları yakından takip ediyor. Yurt içinde ise gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yarın açıklayacağı yılın son Para Politikası Kurulu (PPK) kararına çevrildi.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB’nin aralık toplantısında politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 38 seviyesine çekmesini öngörüyor.

Beklenti anketine katılan 38 ekonomistin 14'ü politika faizinin 100 baz puan, 17'si 150 baz puan, 7'si ise 200 baz puan indirileceğini öngördü.

Analistler, yarın yurt içinde perakende satışlar ve TCMB'nin faiz kararının, yurt dışında ise İngiltere'de İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey'in açıklamaları ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları, dış ticaret dengesi ve toptan eşya stoklarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.100 ve 11.000 puanın destek, 11.300 ve 11.400 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.