Gözler faiz kararında: Borsa günü düşüşle tamamladı

Gözler faiz kararında: Borsa günü düşüşle tamamladı
Yayınlanma:
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,40 değer kaybederek 11.193,88 puandan tamamladı. Aralık ayında TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 38'e çekmesini bekliyor.

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,40 değer kaybıyla 11.193,88 puanda tamamladı. Endeks, önceki kapanışa kıyasla 44,47 puan gerilerken toplam işlem hacmi 133,7 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,38, holding endeksi ise yüzde 0,07 oranında düşüş gösterdi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,14 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı olurken, en çok kaybettiren yüzde 1,89 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalarda yatırımcılar, bugün açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararını ve Fed yetkililerinin vereceği mesajları yakından takip ediyor. Yurt içinde ise gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yarın açıklayacağı yılın son Para Politikası Kurulu (PPK) kararına çevrildi.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB’nin aralık toplantısında politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 38 seviyesine çekmesini öngörüyor.

Altın fiyatları Fed'e odaklandı!Altın fiyatları Fed'e odaklandı!

Dev banka tehlikeyi açıkladı: "Altın fiyatları çok şişti, her an patlayabilir"Dev banka tehlikeyi açıkladı: "Altın fiyatları çok şişti, her an patlayabilir"

Beklenti anketine katılan 38 ekonomistin 14'ü politika faizinin 100 baz puan, 17'si 150 baz puan, 7'si ise 200 baz puan indirileceğini öngördü.

Analistler, yarın yurt içinde perakende satışlar ve TCMB'nin faiz kararının, yurt dışında ise İngiltere'de İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey'in açıklamaları ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları, dış ticaret dengesi ve toptan eşya stoklarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.100 ve 11.000 puanın destek, 11.300 ve 11.400 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

En güvenilir 10 otomobil arasında sadece bir Avrupa markası yer alıyor
En güvenilir şaşırtmadı!
En güvenilir 10 otomobil arasında sadece bir Avrupa markası yer alıyor
Günde ne kadar su içmelisiniz? Doğru ölçünün çok pratik bir kuralı var
Ahmet Çakar'ın bahis hesapları ortaya çıktı: Milyonluk hesap hareketleri MASAK raporunda
Galatasaray'ın Monaco'ya karşı aldığı yenilginin sorumlusunu açıkladı
Cumhurbaşkanı'nın KDV iadesi yetkisi iptal edildi
Naci Görür net ifadelerle duyurdu: Burada deprem bekliyoruz
Sibirya soğukları geliyor! Buz gibi hava dalgası Türkiye’ye giriş yapmak üzere
Emeklilere 500 bin TL borç kapatma kredisi: Devlet bankası duyurdu
Emeklilere 500 bin TL borç kapatma kredisi: Devlet bankası duyurdu
1 milyon lira faizsiz kredi verecek: Şartları belli oldu
1 milyon lira faizsiz kredi verecek: Şartları belli oldu
İddianamede 'İBB yaptı' denilen dökümü AKP'li belediye talep etmiş!
Ekonomi
En güvenilir 10 otomobil arasında sadece bir Avrupa markası yer alıyor
En güvenilir 10 otomobil arasında sadece bir Avrupa markası yer alıyor
Musk’ın yeni stratejisi: Tesla en iyi yaptığı şeyi bırakabilir
Musk’ın yeni stratejisi: Tesla en iyi yaptığı şeyi bırakabilir