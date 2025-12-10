Altın fiyatları Fed'e odaklandı!

Haftanın kritik günlerinde altın piyasasında ibre aşağıyı gösteriyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine gideceği yönündeki beklentiler masada kalsa da, fiyatlamalardaki iştahsızlık gözlerden kaçmıyor.

PİYASADA "BEKLENTİYİ AL, GERÇEKLEŞİNCE SAT" KORKUSU

Piyasa analistleri, mevcut durgunluğun arkasında klasik bir borsa refleksinin yattığını belirtiyor. Uzmanlar, piyasada “beklentiyi al, gerçekleşince sat” davranışının etkilerinin hissedilmeye başlandığını vurguluyor. Yani faiz indirimi beklentisiyle önceden yükselen fiyatların, karar yaklaştıkça kâr satışlarıyla baskılandığı görülüyor.

POWELL'DAN GELECEK MESAJ

Altının odaklandığı bir diğer unsur ise Fed Başkanı Jerome Powell'dan gelecek açıklamalar. Fed bu akşam faiz kararını açıklayacak. Beklentiler 25 baz puanlık indirim. Ancak Powell'ın geçen haftlardaki güvercin açıklamasının aksin daha "şahin" (sert) bir ton kullanabileceği de yatırımcının risk iştahını törpülüyor.

Altın fiyatlarında faiz ağırlığı!

Hem iç hem de dış piyasalarda yankı bulan döviz ve altın kurlarındaki bu belirsizlik, gözleri altın fiyatlarına çevirdi. Günün ilk ışıklarıyla birlikte "Gram altın ne kadar?", "Çeyrek altın kaç lira?" soruları arama motorlarında yine zirveye oturdu.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

10 Aralık 2025 Çarşamba gününün ilk saatlerinde altında fiyatlama şu şekilde:

Gram altın % -0,05

ALIŞ(TL) 5.764,25

SATIŞ(TL) 5.764,96

Çeyrek Altın % -0,12

ALIŞ(TL) 9.449,00

SATIŞ(TL) 9.521,00

Altın (ONS) % -0,17

ALIŞ($) 4.204,64

SATIŞ($) 4.205,21