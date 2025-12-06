Altın fiyatlarında faiz ağırlığı!

Altın fiyatlarında dalgalı seyir sürüyor. Hafta sonuna girerken piyasalarda ibre aşağı döndü. Ons altındaki geri çekilme gram altına da yansırken, yatırımcı Fed'in faiz kararı öncesi temkinli davranıyor.

Altın yatırımcısına soğuk duş: Kritik veri öncesi piyasalar gerildi

6 Aralık 2025 Cumartesi günü itibarıyla altın piyasasında hareketli saatler yaşanıyor. Güne 5 bin 745 TL seviyesinden başlayan gram altın, yatırımcısını tedirgin etti. Ons altın cephesinde ise 4 bin 201 dolar seviyeleri görülürken, yüzde 0,18'lik değer kaybı dikkatlerden kaçmadı.

FED BASKISI VE KAR SATIŞLARI ETKİLİ OLDU

Yaşanan düşüşün arkasında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikalarına dair belirsizlik yatıyor. Olası bir faiz indiriminin fiyatlanması ve ABD'den gelen karışık ekonomik veriler, yatırımcıyı "bekle-gör" politikasına itti. Bu belirsizlik ortamı, piyasada kâr satışlarını hızlandırdı.

İŞTE GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Hafta sonu serbest piyasada oluşan son tablo şöyle şekillendi:

Gram altın % -0,12

ALIŞ(TL) 5.745,37

SATIŞ(TL) 5.746,23

Çeyrek Altın % -0,84

ALIŞ(TL) 9.394,00

SATIŞ(TL) 9.494,00

Altın (ONS) % -0,18

ALIŞ($) 4.201,85

SATIŞ($) 4.202,48

Yatırımcılar, gelecek hafta açıklanacak kritik veriler ve Fed'in atacağı adımlar öncesinde pozisyonlarını korumaya çalışıyor.