Altın yatırımcısına soğuk duş: Kritik veri öncesi piyasalar gerildi

Ekonomik belirsizliklerin gölgesinde güvenli limanı altında sular durulmuyor. Fed toplantısı öncesinde piyasalar nefesini tutarken, yükselen ABD tahvil getirileri altını baskı altına aldı. Doların zayıflaması bile düşüşü frenlemeye yetmedi; ons altın haftayı kayıpla kapatmaya hazırlanıyor.

Altın fiyatlarında olacakları açıkladı: Planları değiştirecek 2026 senaryosu ortaya çıktı

Küresel piyasaların gözü kulağı, Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek hafta kuracağı masada. Ancak öncesinde açıklanacak olan kritik enflasyon verisi (PCE), piyasalarda gerilimi tırmandırdı. Zayıflayan dolardan kısıtlı bir destek bulabilen altın fiyatları, ABD Hazine tahvili getirilerindeki yükselişin kıskacına girdi ve yatay seyrini bozarak düşüş eğilimine geçti.

ONS ALTINDA DÜŞÜŞ SİNYALİ

Kıymetli maden piyasalarında ibre aşağıyı gösteriyor. Spot piyasada ons altın 4 bin 219,46 dolar seviyelerinde tutunmaya çalışırken, haftalık bazda yüzde 0,5 oranında bir erimeye doğru sürükleniyor. ABD altın vadeli işlemleri de günü yüzde 0,1'lik kayıpla tamamlayarak 4 bin 237,70 dolardan işlem gördü. Küresel faiz beklentilerini şekillendirecek enflasyon verisi öncesi yaşanan bu baskı, yatırımcıyı tedirgin ediyor.

GRAM ALTINDA CILIZ YÜKSELİŞ

Uluslararası arenada ons altın kan kaybederken, içeride gram altın cephesinde sınırlı bir hareketlilik gözlendi. Haftanın son işlem gününe yüzde 0,27'lik ufak bir artışla başlayan gram altın, 5 bin 767 lira seviyesinden alıcı buluyor. Ancak bu artış, vatandaşın enflasyon karşısındaki kaybını telafi etmekten oldukça uzak.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram altın % 0,30

ALIŞ(TL) 5.769,53

SATIŞ(TL) 5.770,26

Çeyrek Altın % 0,06

ALIŞ(TL) 9.499,00

SATIŞ(TL) 9.580,00

Altın (ONS) % 0,24

ALIŞ($) 4.219,66

SATIŞ($) 4.220,25

TAHVİL FAİZLERİ ALTINI BASKILIYOR

Altın fiyatlarının belini büken ana unsur, ABD 10 yıllık Hazine tahvil getirilerindeki tırmanış oldu. Getirilerin son iki haftanın zirvesine çıkması, faiz getirisi sunmayan altının cazibesini törpüledi.

Buna karşılık doların küresel para birimleri karşısında son beş haftanın en düşük seviyelerine yakın seyretmesi, düşüşün daha derinleşmesini engelleyen tek faktör olarak öne çıktı.

ABD VERİLERİ KAFA KARIŞTIRDI

Piyasaların yön bulmaya çalıştığı bu dönemde, ABD ekonomisinden gelen veriler kafaları daha da karıştırdı. Perşembe günü açıklanan işsizlik maaşı başvuruları 191 bin ile son üç yılın en düşük seviyesine inerek istihdam piyasasının güçlü kaldığını gösterdi.

Ancak Çarşamba günü duyurulan ADP özel sektör istihdam raporu tam tersi bir tablo çizdi. Raporda 32 bin kişilik düşüş kaydedilirken, bu veri son iki buçuk yılın en sert gerilemesi olarak ekonomide soğuma sinyali verdi.

GÖZLER SAAT 18.00'DE OLACAK

Yatırımcıların kilitlendiği an geldi çattı. Fed'in faiz politikalarını belirlerken en çok dikkate aldığı enflasyon göstergesi olan Eylül ayı PCE Endeksi, gecikmeli olarak bugün Türkiye saatiyle 18.00’de açıklanacak. Bu veriden çıkacak sonuç, Fed'in faiz artırımı ya da indirimi konusundaki yol haritasını büyük oranda netleştirecek.

GÜMÜŞ KAZANCINI KORUYOR

Diğer değerli metallerde ise tablo biraz daha farklı. Çarşamba günü 58,98 dolarla rekor kıran gümüş, yüzde 1,19'luk artışla 57,80 dolar seviyesine çıkarak haftayı kazançla kapatma yolunda ilerliyor. Platin yüzde 0,4 artışla 1.640,25 dolardan, paladyum ise yüzde 0,80 yükselişle 1.465,67 dolardan işlem görüyor.