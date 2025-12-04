Altın yine şaşırttı: Bir anda yön kırdı

Yayınlanma:
Son dönemde sert hareketlere imza atarak sürprizler yapan rekortmen altın yine şaşırttı. FED'in faiz indirimi açıklamasına ilişkin güçlü beklenti güvenli limanın dalga almasına neden olurken altın bir anda yön kırdı.

Küresel riskler siyasi gerilimler, savaş riski, Fed'in dolar politikları ve Donald Trump'ın kriz yaratan hamleleri iç piyasanın dengeleriyle birleşince altın hem içerde hem dışarda genel olarak yükseliş gösterse de aşağı yön yaptığı sert hamlelerle dikkat çekti.

altin-yine-sasirtti-bir-anda-yon-kirdi-4.jpg

Uzmanlar altındaki gerilemenin kar satışları olduğuna dikkat çekerken tüm dünyada yatırımcıların güvenli limanı haline gelen altın herkesin odağına girdi.

ALTIN YİNE ŞAŞIRTTI

Altın geride bıraktığımız haftaya nazaran yeniden yükselişe geçmişti. Fed’in faiz indirimi beklentileriyle destek bulan altın 4 Aralık 2025'te güne kısmi düşüşle başladı.

altin-yine-sasirtti-bir-anda-yon-kirdi-3.jpg

Uzmanlar altında yeni yükselişler için yeni Fed başkanının seçimi ve 2026 yılındaki seyre göre daha da yükseleceğine dair beklentilerini açıklıyor.

altin-yine-sasirtti-bir-anda-yon-kirdi-2.jpg

BİR ANDA YÖN KIRDI

4 Aralık Perşembe altın fiyatlarında güncel durum şöyle:

  • Gram altın satış fiyatı: 5.731,48 TL
  • Çeyrek altın satış fiyatı: 9.417,00 TL* Yarım altın satış fiyatı: 18.835,00 TL
  • Yarım altın satış fiyatı: 18.835,00 TL
  • Tam altın satış fiyatı: 37.267,68 TL
  • Cumhuriyet altını satış fiyatı: 37.554,00 TL* Gremse altın satış fiyatı: 93.203,30 TL
  • Ons altın satış fiyatı: 4.196,18 dolar

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

