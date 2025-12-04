Altın yine şaşırttı: Bir anda yön kırdı

Küresel riskler siyasi gerilimler, savaş riski, Fed'in dolar politikları ve Donald Trump'ın kriz yaratan hamleleri iç piyasanın dengeleriyle birleşince altın hem içerde hem dışarda genel olarak yükseliş gösterse de aşağı yön yaptığı sert hamlelerle dikkat çekti.

Uzmanlar altındaki gerilemenin kar satışları olduğuna dikkat çekerken tüm dünyada yatırımcıların güvenli limanı haline gelen altın herkesin odağına girdi.

ALTIN YİNE ŞAŞIRTTI

Altın geride bıraktığımız haftaya nazaran yeniden yükselişe geçmişti. Fed’in faiz indirimi beklentileriyle destek bulan altın 4 Aralık 2025'te güne kısmi düşüşle başladı.

Uzmanlar altında yeni yükselişler için yeni Fed başkanının seçimi ve 2026 yılındaki seyre göre daha da yükseleceğine dair beklentilerini açıklıyor.

BİR ANDA YÖN KIRDI