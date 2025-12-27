Asgari ücreti işçinin geçim şartlarına bakıp belirlemişler
Asgari Ücret Tespit Komisyonu bu yıl işçi kesimini temsilen masanın ayaklarından birini oluşturan TÜRK-İŞ'in yokluğunda toplanarak tarihe geçmişti ki belirlenen asgari ücret tutarıyla bir kez daha tarihe geçti.
5 hükümet 5 de işveren temsilcisinin fire vermeden "evet" dediği asgari ücret 28 bin 75 lira olarak belirlendi. Dar gelirlinin 1 yıl boyunca cebine girecek tutar daha en başında Kasım 2025 açlık sınırının altında kaldı.
Tarihi karar sonrası komisyonun, işçiyi yolun başında açlık sınırının altına mahkum eden asgari ücreti belirlerken neyi hesaba kattığı merak konusu olurken yanıt Resmi Gazete'de yayımlandı.
ASGARİ ÜCRETİ İŞÇİNİN GEÇİM ŞARTLARINA BAKIP BELİRLEMİŞLER
Komisyonun Resmi Gazete’de yayınlanan kararında komisyonun, asgari ücretin belirlenmesi sırasında işçilerin geçim şartları ve enflasyon hedefi gibi faktörlerin de değerlendirildiği belirtildi. İşçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücreti 1 Ocak 2026 ile 31 Aralık 2026 tarihleri arasında bin 101 lira olarak tespit edildi.
Geçtiğimiz yıl da 'tutmayan' hedef enflasyona göre zam, çalışanı ekonomik krize karşı zor durumda bırakırken bu yıl da benzer politika izlenmesi tepki çekerken işçinin geçim şartlarına ilişkin bilinen veriler şu şekilde:
TÜRK-İŞ’in Kasım 2025 verilerine göre Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması(Açlık Sınırı) 29.828 TL’ye yükseldi. Giyim, kira, ısınma, ulaşım, eğitim ve sağlık gibi diğer zorunlu masrafların eklenmesiyle yoksulluk sınırı 97.159 TL’ye çıktı.
Bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti ise 38.752 TL olarak hesaplandı. Buna karşın mevcut asgari ücretin 22.104,67 TL’de kalması, tek bir kişinin yaşama maliyetiyle asgari ücret arasındaki 16.648 TL’lik farkın giderek büyüyen yoksullaşmayı gözler önüne serdi.
Konfederasyonun mutfak enflasyonu hesabı da tabloyu ağırlaştırdı. Gıda harcamalarındaki aylık artış kasımda yüzde 4,98 olurken, yıllık artış yüzde 45,07’ye ulaştı. Yıllık ortalama artış yüzde 40,27, yılın ilk on bir ayındaki toplam artış ise yüzde 41,48 olarak kaydedildi.
Yeni yılda bu tutarın çok daha üzerine çıkması beklenen krtitik açlık sınırı verisi, KAMU-AR'ın Aralık 2025 raporuna göre çoktan 30.655 TL oldu bile.
Aralık 2025 itibarıyla, Endeksa verilerine iki büyük şehirde kira ortalamaları şu şekilde:
- İstanbul'da ortalama kira: 33.656 TL (ortalama 99 m², m² başına 340 TL).
- Ankara'da ortalama kira: 28.416 TL (ortalama 118 m², m² başına 241 TL).
100 m² daire için durum şu şekilde:
- İstanbul ~34.000 TL,
- Ankara ~24.100 TL.