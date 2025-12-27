Asgari ücreti işçinin geçim şartlarına bakıp belirlemişler

Asgari Ücret Tespit Komisyonu bu yıl işçi kesimini temsilen masanın ayaklarından birini oluşturan TÜRK-İŞ'in yokluğunda toplanarak tarihe geçmişti ki belirlenen asgari ücret tutarıyla bir kez daha tarihe geçti.

5 hükümet 5 de işveren temsilcisinin fire vermeden "evet" dediği asgari ücret 28 bin 75 lira olarak belirlendi. Dar gelirlinin 1 yıl boyunca cebine girecek tutar daha en başında Kasım 2025 açlık sınırının altında kaldı.

Tarihi karar sonrası komisyonun, işçiyi yolun başında açlık sınırının altına mahkum eden asgari ücreti belirlerken neyi hesaba kattığı merak konusu olurken yanıt Resmi Gazete'de yayımlandı.

ASGARİ ÜCRETİ İŞÇİNİN GEÇİM ŞARTLARINA BAKIP BELİRLEMİŞLER

Komisyonun Resmi Gazete’de yayınlanan kararında komisyonun, asgari ücretin belirlenmesi sırasında işçilerin geçim şartları ve enflasyon hedefi gibi faktörlerin de değerlendirildiği belirtildi. İşçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücreti 1 Ocak 2026 ile 31 Aralık 2026 tarihleri arasında bin 101 lira olarak tespit edildi.

Geçtiğimiz yıl da 'tutmayan' hedef enflasyona göre zam, çalışanı ekonomik krize karşı zor durumda bırakırken bu yıl da benzer politika izlenmesi tepki çekerken işçinin geçim şartlarına ilişkin bilinen veriler şu şekilde: