Dev banka tehlikeyi açıkladı: "Altın fiyatları çok şişti, her an patlayabilir"

Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS), altın fiyatlarındaki anormal yükselişe dikkat çekerek, piyasanın spekülatif bir yapıya büründüğünü duyurdu.

Küresel finans sisteminin merkez bankası olarak bilinen BIS, son dönemde rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları hakkında çarpıcı bir rapor yayımladı. Raporda, altının artık geleneksel "güvenli liman" rolünden uzaklaştığı ve spekülasyonun oyuncağı haline geldiği vurgulandı. Özellikle altının, hisse senetleriyle eş zamanlı olarak güçlü bir yükseliş trendine girmesinin, “en az 50 yıldır görülmemiş bir anormallik” olduğu ifade edildi.

"GÜVENLİ LİMAN DEĞİL, SPEKÜLATİF VARLIK"

BIS Para ve Ekonomik Departmanı Başkanı Hyun Song Shin, üç aylık piyasa değerlendirme raporunda altındaki değişimi şu sözlerle analiz etti:

“Altının fiyatı diğer riskli varlıklarla birlikte yükseldi ve güvenli liman olarak hareket etme yönündeki tarihsel kalıptan saptı. Altın artık çok daha spekülatif bir varlık haline geldi.”

Eylül başından bu yana külçe altının yüzde 20 değer kazandığını aktaran Bloomberg verilerine atıfta bulunan kurum, bu rallinin arkasında medyadaki abartılı haberlerin tetiklediği yatırımcı ilgisinin de payı olduğunu savundu.

İKİ İTİCİ GÜÇ PİYASAYI ATEŞLEDİ

Rapora göre altındaki yükselişi besleyen iki temel faktör var: Faiz indirimi beklentileriyle artan küresel risk iştahı ve ekonomik yavaşlama endişelerinin azalmasıyla alternatif arayan kurumsal yatırımcıların altına yönelmesi.

Altında rüzgar tersine döndü: Düşüyor!

Aynı dönemde ABD borsaları da, Başkan Donald Trump’ın gümrük vergisi hamleleri sonrası toparlanarak güçlü bir ralliye başladı. Özellikle teknoloji ve yapay zeka hisseleri bu yükselişte başı çekerken, değerleme endişeleri de tavan yaptı.

TARİHİ UYARI: "KESKİN VE HIZLI DÜZELTME GELEBİLİR"

BIS, hem altının hem de hisse senetlerinin aynı anda “patlayıcı bölge” olarak tanımlanan riskli alana girdiğini işaret etti. Tarihte nadir görülen bu durum için kurumdan net bir uyarı geldi:

“Patlayıcı bir dönemin ardından bir balon genellikle keskin ve hızlı bir düzeltmeyle patlar.”

Kurum, 1980 yılında yaşanan altın balonunu örnek göstererek yatırımcıları uyardı. Ancak her düzeltmenin aynı sertlikte olmayabileceğini, bazılarının uzun bir zamana yayılabileceğini de not düştü.