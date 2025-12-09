Altında rüzgar tersine döndü: Düşüyor!

Haftanın kritik günlerinde altın piyasasında ibre aşağıyı gösteriyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine gideceği yönündeki beklentiler masada kalsa da, fiyatlamalardaki iştahsızlık gözlerden kaçmıyor.

PİYASADA "BEKLENTİYİ AL, GERÇEKLEŞİNCE SAT" KORKUSU

Piyasa analistleri, mevcut durgunluğun arkasında klasik bir borsa refleksinin yattığını belirtiyor. Uzmanlar, piyasada “beklentiyi al, gerçekleşince sat” davranışının etkilerinin hissedilmeye başlandığını vurguluyor. Yani faiz indirimi beklentisiyle önceden yükselen fiyatların, karar yaklaştıkça kâr satışlarıyla baskılandığı görülüyor.

POWELL'DAN SERT MESAJ GELEBİLİR

Altının yukarı yönlü hareketini frenleyen bir diğer unsur ise Fed Başkanı Jerome Powell'dan gelecek açıklamalar. Piyasada, Powell'ın tahmin edilenden daha "şahin" (sert) bir ton kullanabileceği ve faiz indirimleri konusunda aceleci davranmayacağı yönündeki öngörüler, yatırımcının risk iştahını törpülüyor.

Altın fiyatlarında faiz ağırlığı!

Hem iç hem de dış piyasalarda yankı bulan döviz ve altın kurlarındaki bu belirsizlik, gözleri altın fiyatlarına çevirdi. Günün ilk ışıklarıyla birlikte "Gram altın ne kadar?", "Çeyrek altın kaç lira?" soruları arama motorlarında yine zirveye oturdu.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

9 Aralık 2025 Salı gününün ilk saatlerinde altında fiyatlama şu şekilde:

Gram altın % -0,22

ALIŞ(TL) 5.723,82

SATIŞ(TL) 5.724,53

Çeyrek Altın % -0,22

ALIŞ(TL) 9.411,00

SATIŞ(TL) 9.486,00

Altın (ONS) % -0,25

ALIŞ($) 4.180,42

SATIŞ($) 4.180,96