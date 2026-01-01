Para birimi resmen değişti!

Bulgaristan ekonomisi tarihi bir eşikten geçti.

1 Ocak 2026 itibarıyla Bulgaristan, Euro Bölgesi’nin 21. üyesi olarak ortak para birimine resmen geçti. 145 yıldır tedavülde olan ve ülkenin tarihsel kimliğinin bir parçası kabul edilen Bulgar levası, bu geçişle birlikte resmi para birimi olma vasfını yitirdi.

Bulgaristan Merkez Bankası (BNB) Başkanı Dimitar Radev, bu değişimi sadece mali bir adım değil, aynı zamanda bir "aidiyet göstergesi" olarak tanımladı. Ancak Avrupa başkentlerinde kutlanan bu gelişme, sokağın enflasyon gerçeğiyle çelişiyor.

"BİZ ZATEN EVİMİZDEYİZ" MESAJI

Geçiş sürecine ilişkin açıklamalarda bulunan BNB Başkanı Radev, levanın toplumsal hafızadaki yerine değinerek, "Bugün 'Hoş geldin Bulgaristan' sözleri Frankfurt'ta, Brüksel'de, Lüksemburg'da ve Avrupa'nın daha pek çok yerinde duyuluyor ve görülüyor. Oradaki dostlarımıza cevabımız kısa ve nettir: 'Teşekkürler dostlar. Biz zaten evimizdeyiz'" ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, geçişin daha kolay ödemeler ve Bulgar işletmeleri için yeni fırsatlar anlamına geldiğini belirterek ülkeyi kutladı.

HALKIN YARISI EURO'YA KUŞKUYLA BAKIYOR

Resmi makamların iyimser açıklamalarına rağmen, Bulgar halkı Euro'ya geçiş konusunda ikiye bölünmüş durumda. Son verilere göre nüfusun yaklaşık yüzde 50’si, Euro’ya geçişin satın alma gücünü düşüreceği ve özellikle gıda gibi temel kalemlerde fiyatların artacağı görüşünde. Hırvatistan gibi son yıllarda Euro’ya geçen ülkelerde yaşanan "fiyat yuvarlama" kaynaklı enflasyon, milyonlarca düşük gelirli için en büyük korku kaynağı olmayı sürdürüyor.

TÜRK TÜKETİCİLER İÇİN "SINIR TİCARETİ" RİSKTE

Bulgaristan’ın Euro’ya geçişi, özellikle Edirne üzerinden komşuya alışverişe giden Türk tüketicileri de yakından ilgilendiriyor.

Leva ve Türk Lirası arasındaki kur dengesi üzerinden bugüne kadar "ucuz alışverişin adresi" olan Bulgaristan’da, Euro ile birlikte etiketlerin yükselmesi bekleniyor. Hem Bulgaristan içindeki beklenen fiyat artışları hem de Euro’nun TL karşısındaki yüksek seyri, sınır ötesi ticaretin cazibesini yitirmesine yol açabilir.

BİR AYLIK ÇİFT PARA DÖNEMİ

Bulgaristan'da karmaşayı önlemek amacıyla bir aylık bir geçiş süreci uygulanacak. Bu süre zarfında hem leva hem de Euro aynı anda tedavülde kalacak.

Ancak 1 Şubat 2026 tarihinden itibaren ülkede sadece Euro geçerli olacak ve 145 yıllık leva tamamen raflara kaldırılacak.