Cumhurbaşkanı'nın KDV iadesi yetkisi iptal edildi

Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile Cumhurbaşkanı'na verilen KDV yetkisi iptal edildi. 7491 sayılı Torba Kanun ile KDV Kanunu'nun 36. maddesinde yapılan değişiklikle, Cumhurbaşkanı'na KDV iade hakkını kısıtlama veya kaldırma yetkisi verilmişti. Ancak Anayasa Mahkemesi (AYM), bu yetkinin Anayasa'nın 7. ve 73. maddelerine aykırılık teşkil ettiğine hükmetti.

ANAYASA NE DİYOR?

Tartışmanın odağında Anayasa'nın 73. maddesi yer alıyor. Maddede, vergi ve mali yükümlülüklerin kanunla konulup kaldırılacağı belirtilirken, Cumhurbaşkanı'na sadece oranlar üzerinde değişiklik yapma yetkisi tanınıyor. "İade" hakkının kaldırılması gibi köklü bir yetkinin yürütmeye devredilmesi, yasama yetkisinin gaspı olarak değerlendiriliyor.

Ekonomi'den Abdullah Tolu'nun analizine göre, Maliye Bakanlığı bazı istisnalar nedeniyle KDV iadesi yapmak istemiyor ve bu yüzden pratik bir çözüm olarak bu yetkiyi talep ediyordu. Ancak AYM, "Vergilendirmede esas kural, vergilerin kanunla konulup, kaldırılması ve değiştirilmesidir" diyerek bu girişime set çekti.

DAHA ÖNCE DE İPTAL EDİLMİŞTİ

Benzer bir senaryo 2008 yılında da yaşanmış, Bakanlar Kurulu'na verilen yetki ile turizm sektöründe KDV iadeleri kısıtlanmıştı. Ancak Danıştay ve sonrasında AYM, bu düzenlemeyi de Anayasa'ya aykırı bularak iptal etmişti.