Naci Görür net ifadelerle duyurdu: Burada deprem bekliyoruz

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre Tunceli'nin Pülümür ilçesinde saat 15.34 sıralarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde yaşandığı bildirildi.

NACİ GÖRÜR'DEN İLK AÇIKLAMA: DEPREM BEKLİYORUZ

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremin ardından sosyal medya hesabından tedirgin eden bir açıklamada bulundu.

Depremin Kuzey Anadolu Fay Hattı'na çok yakın Pülümür Fay Zonunda olduğunu belirten Görür, "Depremin yeri tehlikeli. KAF’ın en doğu ucu Yedi Su Fayı civarında. Burada deprem bekliyoruz. Burayı tetikleme olasılığı var" ifadelerini kullandı.

Son dakika | Tunceli'de 4.2 büyüklüğünde deprem