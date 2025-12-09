Son dakika | Tunceli'de 4.2 büyüklüğünde deprem

Yayınlanma:
Güncelleme:
AFAD, Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD, depremin saat 15.34'te yaşandığını bildirdi.

Merkez üssü Pülümür ilçesi olarak tespit edilen deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.

KANDİLLİ'DEN DE AÇIKLAMA

Pülümür'ü sarsan depremle ilgli Kandilli Rasathanesi'nden de açıklama geldi.

Kandilli, saat 15.34 sıralarında, yerin 2.6 kilometre derinliğinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

