Son dakika | Tunceli'de 4.2 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD, depremin saat 15.34'te yaşandığını bildirdi.
Merkez üssü Pülümür ilçesi olarak tespit edilen deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.
Şener Üşümezsoy deprem sonrası yerin altındaki gerçeği açıkladı: Anadolu kabuğunun altına daldı
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 9, 2025
Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Pülümür (Tunceli)
Tarih:2025-12-09
Saat:15:34:14 TSİ
Enlem:39.51278 N
Boylam:39.88778 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/Qd8OFpoDoD@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
KANDİLLİ'DEN DE AÇIKLAMA
Pülümür'ü sarsan depremle ilgli Kandilli Rasathanesi'nden de açıklama geldi.
Kandilli, saat 15.34 sıralarında, yerin 2.6 kilometre derinliğinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) December 9, 2025
PULUMUR (TUNCELI) https://t.co/PqKevE9p1j
09.12.2025, 15:34:14 TSİ
Büyüklük: 4.2
Derinlik: 2.6 km#Kandilli