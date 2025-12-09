Şener Üşümezsoy deprem sonrası yerin altındaki gerçeği açıkladı: Anadolu kabuğunun altına daldı

Şener Üşümezsoy deprem sonrası yerin altındaki gerçeği açıkladı: Anadolu kabuğunun altına daldı
Yayınlanma:
Antalya'nın Serik ilçesi 5.2'lik depremle sallandı. Akdeniz'de yeni bir hareketliliğin olduğuna işaret eden Şener Üşümezsoy deprem sonrası yerin altındaki gerçeği açıkladı... "Anadolu kabuğunun altına daldı."

AFAD, dün meydana gelen Antalya'nın Serik ilçesi merkezli depremin şiddetini 4,9, Kandilli 5.2, Google ise 5.1 olarak açıkladı. Vatandaşlarda tedirginlik yaratan depremin ardından açıklama, Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan geldi.

Şener Üşümezsoy, depremin hissedilenden daha büyük bir hareketliliğin sonucunda meydana geldiğini söyledi.

ŞENER ÜŞÜMEZSOY DEPREM SONRASI YERİN ALTINDAKİ GERÇEĞİ AÇIKLADI

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy da kişisel YouTube kanalında yaptığı açıklamada Antalya Körfezi'nin altındaki hareketliliğin nedenini ortaya koydu. Depreme neden olan yeraltındaki hareketliliğin basit bir kırılma olmadığını vurgulayan Üşümezsoy'a göre; deprem, iki devasa kütlenin karşılaşma alanında gerçekleşti.

ener-usumezsoy-deprem-sonrasi-yerin-altindaki-gercegi-acikladi-anadolu-kabugunun-altina-daldi-5.jpg

ANADOLU KABUĞUNUN ALTINA DALDI

Üşümezsoy, "Deprem, kuzey-batı ve güneydoğu doğrultulu, derinliği 100 kilometreye kadar inen bir yapıyı işaret ediyor. Bu sarsıntı, Akdeniz kabuğunun Anadolu kabuğunun altına doğru daldığı ve bu iki kabuğun birbirinin üzerine ilerlediği "yitim zonu" (dalma-batma bölgesi) kuşağında meydana gelen bir depremdir." dedi.

ener-usumezsoy-deprem-sonrasi-yerin-altindaki-gercegi-acikladi-anadolu-kabugunun-altina-daldi-3.jpg

Bölgenin tektonik haritası üzerinde "ters fay" yapılarına dikkat çeken Üşümezsoy, Antalya'nın kuzeyinden geçen bu fay hatlarının, derinlerde çok daha karmaşık bir yapının yüzeydeki yansıması olduğunu belirtti. Antalya'daki hareketliliğin izole bir olay olmadığını vurgulayan Üşümezsoy, depremin Akdeniz'deki daha büyük bir sistemin parçası olduğunu ifade etti.

ener-usumezsoy-deprem-sonrasi-yerin-altindaki-gercegi-acikladi-anadolu-kabugunun-altina-daldi-4.jpg

Kıbrıs'ın güneyinden geçip batı kenarından kuzeye ilerleyen hattın geçen ay kırıldığını hatırlatan Üşümezsoy, bu hattın Girit ve Rodos ile bağlantılı bir tektonik zon oluşturduğunu aktardı.

Prof. Dr. Üşümezsoy ayrıca "Antalya körfezi ve çevresindeki depremsellik, Akdeniz ve Anadolu plakalarının bu karmaşık ve derin "hesaplaşmasının" bir sonucu olarak ortaya çıkıyor." dedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

