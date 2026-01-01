İstanbul trafiğinde tarihi boşluk: Yüzde 90'dan yüzde 2'ye

Asya ile Avrupa’yı birbirine bağlayan asfalt şeritler üzerinde, hafta içi sabahlarında görmeye alışık olunan "dur-kalk" ritmi, korna sesleri ve egzoz dumanı, yeni yılın ilk ışıklarıyla birlikte yerini rüzgarın uğultusuna ve nadir rastlanan bir boşluğa bıraktı. Milyonlarca İstanbullu için her sabah bir hayatta kalma mücadelesine dönüşen E-5 ve TEM Otoyolu, yılın sadece bir günü yaşanabilen istisnai bir sakinliğe büründü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin trafik veri merkezine yansıyan rakamlar, kentin kronikleşen ulaşım krizinin 24 saatliğine de olsa askıya alındığını belgeledi. Hafta içi mesai saatlerinde yüzde 80-90 bandına demir atan trafik yoğunluk haritası, 1 Ocak sabahı "yüzde 2" seviyesine kadar geriledi. Bu istatistiksel dip nokta, mega kentin üzerindeki insan ve araç yükü kalktığında nasıl bir görünüme kavuştuğunun somut bir kanıtı oldu.

28 SAATLİK KISITLAMA VE GÜVENLİK MALİYETİ

Önceki akşam yüzde 74’e ulaşan yoğunlukla 2024’e veda eden İstanbul, yeni yıla olağanüstü bir güvenlik kalkanı altında girdi. Yılbaşı kutlamalarının huzur ortamında geçmesi için uygulanan ve toplam 28 saat süren trafik kısıtlamaları, sabahın ilk saatleriyle birlikte aşama aşama kaldırıldı.

Sokaklardaki bu sessizliğin arkasında ise devasa bir kamu gücü mobilizasyonu yatıyordu. Kent genelinde 50 bini aşkın güvenlik görevlisi mesai yaptı. Bu rakam, birçok Anadolu şehrinin toplam nüfusuna denk bir kolluk kuvvetinin, tek bir gece için sahaya sürülmesi anlamına geliyordu. Güvenlik bürokrasisinin aldığı bu yoğun önlemler, çok sayıda cadde ve sokağın araç girişine kapatılmasıyla birleşince, kentin lojistik akışı kontrollü bir şekilde yavaşlatıldı.

KUZEYDE KAR MÜCADELESİ

Güvenlik güçleri insan kaynaklı risklere karşı nöbet tutarken, belediye ekipleri de doğanın sürprizleriyle mücadele etti. Gece yarısından sonra, kentin akciğerleri sayılan kuzey ilçelerinde meteorolojik şartlar ağırlaştı.

Sarıyer ve Beykoz gibi yüksek rakımlı bölgelerde etkisini artıran kar yağışı, ara yollarda kısa süreli lojistik aksaklıklara neden oldu. Ancak belediye ekiplerinin müdahalesiyle, ana arterlerin kapanması engellenerek yollar yeniden ulaşıma açıldı.

KAMU HİZMETİNDE 'ÜCRETSİZ' TARİFE

Kentin boşalan yollarına alternatif olarak, toplu taşıma sisteminde vatandaşın bütçesini doğrudan ilgilendiren bir uygulama devreye girdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), ekonomik zorlukların gölgesinde geçen bir yıldan sonra, 1 Ocak’ta toplu taşıma hizmetlerini 24 saat boyunca ücretsiz hale getirdi.

Dini ve ulusal bayramlarda uygulanan bu sosyal politika, yılın ilk gününde de "kişiselleştirilmiş İstanbulkart" sahipleri için geçerli kılındı. Yakıt maliyetlerinin ve araç bakım giderlerinin arttığı bir dönemde, vatandaşın mobilitesini sağlamak adına atılan bu adım, boşalan yolların aksine toplu taşımadaki hareketliliğin sürmesini sağladı.

Yüzde 2’lik trafik yoğunluğu ile "hayalet şehri" andıran İstanbul, tatil rehavetinin bitmesiyle birlikte yeniden yüzde 90’ları zorlayan kaotik gerçekliğine ve ekonomik koşuşturmacasına dönmeye hazırlanıyor.