İstanbul'da yeni yıla özel ulaşım düzenlemesi: Ek seferler yapılacak

İstanbul'da yeni yıla özel ulaşım düzenlemesi: Ek seferler yapılacak
Yayınlanma:
İstanbul Büyükşehir Belediyesi 31 Aralık yılbaşı gecesi trafik yoğunluğunu azaltmak için ek seferler getirdiğini duyurdu. 1 Ocak'ta ise İstanbul Kart sahiplerine ulaşım ücretsiz olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 31 Aralık yılbaşı gecesi için ek seferleri devreye sokuyor.

Yılbaşı gecesi oluşacak trafik yoğunluğunu azaltmak için metrobüs hattında ek 310 sefer gerçekleştirilecek.

İstanbul'da yılbaşı trafiği alarm veriyor! Yoğunluk yüzde 71'e ulaştıİstanbul'da yılbaşı trafiği alarm veriyor! Yoğunluk yüzde 71'e ulaştı

25 ayrı otobüs hattında ise gece boyunca 370 sefer düzenlenecek. Görevde bulunan 47 aracın dışında olası yoğunluk için yedek araçlar hazırda tutulacak.

ek-sfer-iett.png

METRODA EK SEFER

M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı
M1B Yenikapı-Kirazlı
M2 Yenikapı-Haciosman
M3 Bakırköy-Kayaşehir
M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı
M5 Üsküdar-Samandıra
M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü
M7 Yıldız-Mahmutbey
M8 Bostancı-Parseller
M9 Ataköy-Olimpiyat
metro hatlarında sabaha kadar seferler devam edecek.

iettek-sefer.jpeg

TRAMVAY VE FÜNİKÜLER

T1 Kabataş-Bağcılar (İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda 22.00'den sonra Kabataş-Sultanahmet istasyonları arasında sefer yapılamayacaktır.)
T3 Kadıköy-Moda
Т4 Topkapı-Mescidi Selam
T5 Eminönü-Alibeyköy tramvay hatları ile,
F1 Taksim-Kabataş
F4 Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü-Aşiyan
füniküler hatlarında seferler 02.00'ye kadar uzatılacak.

ÜCRETSİZ UYGULAMANIN GEÇERLİ OLMADIĞI HATLAR

Adalar hatları, Beyoğlu-Taksim Nostaljik Tramvay, Karaköy-Beyoğlu Tüneli, SG-1 Sabiha Gökçen Havalimanı-Kadıköy, SG-2 Sabiha Gökçen Havalimanı-Taksim, 139 Üsküdar-Şile ve 139A Üsküdar-Şile/Ağva VIP hatlarında ücretsiz uygulama geçerli olmayacak.

VALİLİK'TEN 1 OCAK KARARI

İstanbul Valiliği’nin kararı kapsamında, 1 Ocak’ta yapılması planlanan yürüyüş ve basın açıklaması nedeniyle 01 Ocak 2026 Perşembe günü 06.00–14.00 saatleri arasında bazı tramvay hatlarında geçici düzenlemeye gidilecek.

Bu kapsamda T1 Kabataş–Bağcılar Tramvay Hattı Kabataş ile Beyazıt durakları arasında, T5 Eminönü–Alibeyköy Tramvay Hattı ise Küçükpazar ile Eminönü durakları arasında hizmet veremeyecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Bir dönemin sonu: Japonya 20 yıl sonra ikinci sırada
Bir dönemin sonu: Japonya 20 yıl sonra ikinci sırada
Denizin altında 38 km’lik tünelde kapana kısıldılar: Tüm seferler iptal edildi
Denizin altında 38 km’lik tünelde kapana kısıldılar: Tüm seferler iptal edildi
İstanbul'dan İzmir'e gitmenin maliyeti dudak uçuklattı: Zamlardan sonra gidebilene aşk olsun
İstanbul Valiliğinden beklenen açıklama geldi! İstanbul'da okullar tatil mi?
50 gün sürecek! Zemherinin ardından Hamsin gelecek
50 gün sürecek! Zemherinin ardından Hamsin gelecek
Çok daha fenası yolda! Karlar altındaki 31 il için uyarılar peş peşe geldi
ABD'den Türkiye'ye korkutan deprem uyarısı! Ne yapacaklarını tek tek açıkladı
İktidar medyası duyurdu: Emekli aylıklarına asgari ücret düzenlemesi!
Kar ve buzlanma nedeniyle çok sayıda ilde eğitime ara verildi
İkinci el otomobilde satarken kâr ettiren modeller: Üç yıl önce alanlar şimdi yaşadı
İkinci el otomobilde satarken kâr ettiren modeller: Üç yıl önce alanlar şimdi yaşadı
Türkiye
Türkiye'den bir ülkeye daha vize muafiyeti!
Türkiye'den bir ülkeye daha vize muafiyeti!
Bakan Güler'den SDG açıklaması: 10 Mart Mutabakatı eksiksiz uygulanmalı
Bakan Güler'den SDG açıklaması: 10 Mart Mutabakatı eksiksiz uygulanmalı
Muhittin Böcek’ten yeni yıl mesajı: Adalet bir gün doğru kapıyı çalacak
Muhittin Böcek’ten yeni yıl mesajı: Adalet bir gün doğru kapıyı çalacak