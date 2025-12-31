İstanbul'da yeni yıla özel ulaşım düzenlemesi: Ek seferler yapılacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 31 Aralık yılbaşı gecesi için ek seferleri devreye sokuyor.

Yılbaşı gecesi oluşacak trafik yoğunluğunu azaltmak için metrobüs hattında ek 310 sefer gerçekleştirilecek.

İstanbul'da yılbaşı trafiği alarm veriyor! Yoğunluk yüzde 71'e ulaştı

25 ayrı otobüs hattında ise gece boyunca 370 sefer düzenlenecek. Görevde bulunan 47 aracın dışında olası yoğunluk için yedek araçlar hazırda tutulacak.

METRODA EK SEFER

M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı

M1B Yenikapı-Kirazlı

M2 Yenikapı-Haciosman

M3 Bakırköy-Kayaşehir

M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı

M5 Üsküdar-Samandıra

M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü

M7 Yıldız-Mahmutbey

M8 Bostancı-Parseller

M9 Ataköy-Olimpiyat

metro hatlarında sabaha kadar seferler devam edecek.

TRAMVAY VE FÜNİKÜLER

T1 Kabataş-Bağcılar (İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda 22.00'den sonra Kabataş-Sultanahmet istasyonları arasında sefer yapılamayacaktır.)

T3 Kadıköy-Moda

Т4 Topkapı-Mescidi Selam

T5 Eminönü-Alibeyköy tramvay hatları ile,

F1 Taksim-Kabataş

F4 Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü-Aşiyan

füniküler hatlarında seferler 02.00'ye kadar uzatılacak.

ÜCRETSİZ UYGULAMANIN GEÇERLİ OLMADIĞI HATLAR

Adalar hatları, Beyoğlu-Taksim Nostaljik Tramvay, Karaköy-Beyoğlu Tüneli, SG-1 Sabiha Gökçen Havalimanı-Kadıköy, SG-2 Sabiha Gökçen Havalimanı-Taksim, 139 Üsküdar-Şile ve 139A Üsküdar-Şile/Ağva VIP hatlarında ücretsiz uygulama geçerli olmayacak.

VALİLİK'TEN 1 OCAK KARARI

İstanbul Valiliği’nin kararı kapsamında, 1 Ocak’ta yapılması planlanan yürüyüş ve basın açıklaması nedeniyle 01 Ocak 2026 Perşembe günü 06.00–14.00 saatleri arasında bazı tramvay hatlarında geçici düzenlemeye gidilecek.

Bu kapsamda T1 Kabataş–Bağcılar Tramvay Hattı Kabataş ile Beyazıt durakları arasında, T5 Eminönü–Alibeyköy Tramvay Hattı ise Küçükpazar ile Eminönü durakları arasında hizmet veremeyecek.