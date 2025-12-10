Ahmet Çakar'ın bahis hesapları ortaya çıktı: Milyonluk hesap hareketleri MASAK raporunda

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen futbolda “bahis” ve “şike” soruşturması kapsamında gözaltına alınan spor yorumcusu Ahmet Çakar hakkında dikkat çekici MASAK raporları ortaya çıktı.

Aralarında Fenerbahçe'nin kaptanı Mert Hakan Yandaş, Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı ve Adana Demirspor eski Başkanı Murat Sancak'ın da yer aldığı 20 kişi tutuklandı.

Ahmet Çakar hakkındaki gözaltı kararı ise ünlü hakem yorumcusunun sağlık sorunları nedeniyle kaldırıldı. Süper Lig hakemi Zorbay Küçük dahil 10 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hastanede anjiyo olan ve daha sonra sağlık sorunları nedeniyle gözaltı kararı kaldırılan Ahmet Çakar’ın dosyasına giren raporlar, ünlü yorumcunun ve eşi Arzu Çakar'ın hesaplarındaki yoğun para trafiğini gözler önüne serdi.

ÇAKAR'IN HESABINA 60 MİLYONLUK GİRİŞ

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre MASAK raporunda Ahmet Çakar’ın hesabına 2017’den bu yana 60 milyon 972 bin 890 TL giriş, aynı dönemde ise 58 milyon 269 bin 147 TL çıkış gerçekleşti.

Bu rakamlar, Çakar'ın kendi hesapları arasındaki hareketler hariç tutulmuş haliyle kayıtlara geçti.

BAHİS HESAPLARI DA ORTAYA ÇIKTI

Raporda, Çakar’ın bahis oynadığı belirtilen 17 gerçek ve tüzel kişiyle para ilişkisi bulunduğu ifade edildi. Bu kişilerle bağlantısı nedeniyle Çakar'ın hesaplarındaki incelemenin detaylandırıldığı öğrenildi.

MİSLİ'DEN YAKLAŞIK 13 MİLYON TL'LİK ZARAR

Yasal bahis şirketi Misli’ye 2017 - 2025 arasında 1.830 işlemde toplam 16 milyon 978 bin 959 TL gönderildiği, aynı şirketten ise 3 milyon 354 bin 576 TL geri alındığı tespit edildi. Hesap hareketlerine göre Çakar'ın Misli üzerinden oynadığı bahislerden 13 milyon TL'ye yakın zarar ettiği ortaya çıktı.

YURT DIŞI SİTELERE DE PARA TRANSFERİ

Soruşturma dosyasında, Çakar’ın 2004 yılında İngiltere merkezli “William Hill Online” ve “Eurobet” isimli sitelere kredi kartı üzerinden para transferleri yaptığı bilgisi yer aldı. Ayrıca sosyal medya hesabından kupon paylaşımları yaptığı ve Bilyoner üyeliği kapsamında 2017 - 2019 yılları arasında 932 farklı kupon ID’si bulunduğu belirlendi.

EŞİ ARZU ÇAKAR'IN HESABINDA DA 60 MİLYONLUK GİRİŞ

Raporda en dikkat çekici bölüm ise Ahmet Çakar’ın eşi Arzu Çakar’a ait hesaplar oldu. Arzu Çakar’ın hesaplarında 4.759 işlemde 60 milyon 376 bin 426 TL giriş, 1.437 işlemde 47 milyon 130 bin 667 TL çıkış kaydedildi. Ayrıca bahis bağlantılı 6 kişiyle para trafiği bulunduğu aktarıldı.