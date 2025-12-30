Sörloth'un Fenerbahçe'ye gönderdiği mesaj ortaya çıktı

Fenerbahçe transfer çalışmalarını sürdürürken, uzun bir süredir peşinde olduğu Alexander Sörloth'u kadrosuna katmak için yoğun mesai harcıyor.

YEŞİL IŞIK YAKTI

Norveçli golcünün Fenerbahçe'ye yeşil ışık yaktığı ifade edildi.

Fanatik'in haberine göre; sarı-lacivertliler, Atletico Madrid ile görüşmelerini hızlandıracak.

Kapıyı 35 milyon eurodan açan İspanyol devi, daha sonra 30 milyon euro seviyesine inmişti.

Sörloth Fenerbahçe'ye mesaj yolladı

FENERBAHÇE'YE GELMEK İSTİYOR

Alexander Sörloth'un da Fenerbahçe'ye gelmek istediği öne sürüldü.

Fenerbahçe'ye mesaj yollayan golcü oyuncunun, "Fenerbahçe'ye gelirim. Siz kulübümle anlaşma sağlayın. Bizim aramızda sorun yaşanmaz, anlaşmanın yolunu buluruz." dediği ifade edildi.

Ayrıca Sörloth'un 12 milyon euroluk maaş beklentisinde de indirime gideceği aktarıldı.

SORLOTH'UN PERFORMANSI

Bu sezon Atletico Madrid formasıyla 22 resmi maça çıkan Sörloth, 5 gol atarken 1 asist yaptı.