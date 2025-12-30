TRT'den müjde: Liderin maçı şifresiz kanalda

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde 12. hafta heyecanı yaşanıyor.

Ligde oynadığı 10 maçı da kazanmayı başaran Jorge Jesus'un ekibi Al Nassr, Al Ettifaq deplasmanına çıkacak.

Seriyi sürdürmek isteyen lider Al Nassr, farkı açmanın peşinde.

Ligde oynadığı 10 maçta 15 puan toplayan Al Ettifaq ise rakibine çelme takıp 3 puana uzanmayı istiyor.

CRISTIANO RONALDO GOLLERİNE DEVAM EDİYOR

Al Nassr'ın Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, bu sezon oynadığı 14 resmi maçta 13 kez fileleri havalandırmayı başardı.

Takımın en önemli kozu Cristiano Ronaldo olacak.

Al Ettifaq - Al Nassr mücadelesi öncesi futbolseverleri sevindiren bir gelişme yaşandı.

Zirveyi ilgilendiren maç, TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.