TRT'den müjde: Liderin maçı şifresiz kanalda

TRT'den müjde: Liderin maçı şifresiz kanalda
Yayınlanma:
Güncelleme:
Suudi Arabistan'da lider Al Nassr'ın Al Ettifaq'a konuk olacağı mücadele, TRT Spor'dan şifresiz olarak yayınlanacak.

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde 12. hafta heyecanı yaşanıyor.
Ligde oynadığı 10 maçı da kazanmayı başaran Jorge Jesus'un ekibi Al Nassr, Al Ettifaq deplasmanına çıkacak.
Seriyi sürdürmek isteyen lider Al Nassr, farkı açmanın peşinde.
Ligde oynadığı 10 maçta 15 puan toplayan Al Ettifaq ise rakibine çelme takıp 3 puana uzanmayı istiyor.

Gökmen Özdenak yoğun bakımdaGökmen Özdenak yoğun bakımda

CRISTIANO RONALDO GOLLERİNE DEVAM EDİYOR

Al Nassr'ın Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, bu sezon oynadığı 14 resmi maçta 13 kez fileleri havalandırmayı başardı.
Takımın en önemli kozu Cristiano Ronaldo olacak.

KARŞILAŞMA ŞİFRESİZ KANALDA!

Al Ettifaq - Al Nassr mücadelesi öncesi futbolseverleri sevindiren bir gelişme yaşandı.
Zirveyi ilgilendiren maç, TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Kar ve buzlanma nedeniyle çok sayıda ilde eğitime ara verildi
İkinci el otomobilde satarken kâr ettiren modeller: Üç yıl önce alanlar şimdi yaşadı
İkinci el otomobilde satarken kâr ettiren modeller: Üç yıl önce alanlar şimdi yaşadı
Yılbaşı için net konuştu: 2026'da büyük sürpriz yapacak! İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya...
Anda kal çünkü hayatın tekrarı yok!
29 Aralık 2025 okullar tatil mi? Kar tatili olan iller hangileri, tatil açıklaması geldi mi?
'Sıra emekli ve memur maaşında' dedi kara haberi verdi! Daha önce de bilmişti
Meteoroloji'den kuvvetli kar uyarısı: 9 ilde göz gözü görmeyecek!
Dünyanın en büyük 33 metrelik yılanı yakalandı
Dünyanın en büyük 33 metrelik yılanı yakalandı
AKP'li eski vekil emekli maaşını şimdiden duyurdu: Erdoğan bu rakamın altına inmez
Yüzde 100 zam geldi! Yeni yılın plastik poşet fiyatı belli oldu
Spor
Galatasaray yönetimi 15 Ocak için harekete geçti
Galatasaray yönetimi 15 Ocak için harekete geçti
Fenerbahçe'de Oosterwolde sırası
Fenerbahçe'de Oosterwolde sırası