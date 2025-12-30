Galatasaray'ın efsane futbolcusu ve futbol yorumcusu Gökmen Özdenak yoğun bakıma kaldırıldı.

Özdenak'ın iki kez kalbinin durduğu ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hayata döndürüldüğü öğrenildi.

40 DAKİKA BOYUNCA NEFESSİZ KALDI

78 yaşındaki Gökmen Özdenak, dün (29 Aralık Pazartesi) evinde 40 dakika boyunca nefessiz kaldı ve nabzı durdu.

Evdeki müdahale sonrası hayata döndürülen Özdenak yoğun bakıma kaldırıldı.

KOAH hastası Özdenak'ın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Gökmen Özdenak uzun yıllar Galatasaray forması giydi

GÖKMEN ÖZDENAK KİMDİR?

Galatasaray’ın unutulmaz isimleri arasında yer alan Gökmen Özdenak, profesyonel futbol hayatına İstanbulspor’da adım attı. 1967 yılında henüz 20 yaşındayken sarı-kırmızılı kulübe transfer olan Özdenak, tam 13 sezon boyunca Galatasaray formasını terleterek kulüp tarihine adını yazdırdı. 1980 yılında aktif futbolculuk kariyerini noktalayan deneyimli oyuncu, toplamda 327 karşılaşmada görev alıp 105 gole imza attı.

Galatasaray bünyesinde ise 297 maçta 99 kez rakip fileleri havalandırdı. Milli takımda da görev yapan Özdenak, ay-yıldızlı formayı 14 kez giydi.

Futbolu bıraktıktan sonra spor medyasında yer alan Gökmen Özdenak, futbol yorumculuğu kariyerine başladı. Uzun yıllar boyunca Telegol programında yaptığı yorumlarla futbolseverlerin karşısına çıktı.