Galatasaray yönetiminin Icardi kararını açıkladı

Galatasaray'da Mauro Icardi'nin takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyor.

Levent Tüzemen, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Arjantinli yıldız hakkında değerlendirmelerde bulundu ve ''Icardi imza atacak mı?'' sorusunu yanıtladı.

''SÖZLEŞME UZATACAĞINA İNANIYORUM''

Galatasaray'ın Icardi ile sözleşme uzatacağına inandığını belirten Tüzemen, "Mauro Icardi, Galatasaray'ın bir fenomeni oldu. İlk 2 şampiyonlukta attığı gollerle ön plana çıktı ve gol krallığı yaşadı. Galatasaray taraftarı, Icardi'yi çok seviyor. Özellikle çocukların Galatasaraylı olmasında çok büyük payı var. Bir reklam yıldızı gibi, sosyal medyada Galatasaray ürünlerini resmen pazarladı, Galatasaray ile yaşadığını vurguladı.

Gollerinden sonra yaptığı sevinç hareketi ile çocukların sevgilisi haline geldi. Özellikle Hagi'ye yazdığı mektup gönülleri fethetti. Ben yönetimin yerinde olsam, hem Icardi'nin hem de Hagi'nin birbirlerine yazdıkları güzel ifadelerin metnini Galatasaray müzesine gelecek nesillere örnek olması için koyarım. Yönetimin, Icardi ile sözleşme uzatacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.