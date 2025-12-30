Trabzonspor'u yıkan haber Afrika'dan geldi

Afrika Kupası'nda mücadele eden Paul Onuachu ve Oulai'nin milli takımları, grup aşamasını geçerek adını son 16 turuna yazdırdı.

TRABZONSPOR'U YIKAN HABER

Trabzonspor'da forma giyen iki futbolcu da Galatasaray ile oynanacak olan Süper Kupa maçında forma giyemeyecek.

Oulai ve Onuachu'nun son 16 turuna çıkması, turnuvadaki kalış süresinin de uzamasına neden oldu.

2025 yılının en iyi hakemi belli oldu

OULAI SON MAÇTA OYNADI

Fildişi Sahili'nin Kamerun ile oynadığı maçta süre alan Oulai, mücadelenin son 20 dakikasında oyuna dahil oldu.

ONUACHU İSTEDİĞİ SÜREYİ ALAMADI

Afrika Kupası'nda boy gösteren bir başka yıldız oyuncu Paul Onuachu ise turnuvada istediği süreleri alamadı.

Teknik heyetin tercihi doğrultusunda yedek kulübesine yer alan Nijeryalı golcü Onuachu, turnuva boyunca yalnızda 4 dakika süre alabildi.

Onuachu'nun eleme maçlarında süre alıp alamayacağı merak konusu oldu.

GALATASARAY - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trabzonspor'un Galatasaray ile oynayacağı Süper Kupa yarı final mücadelesi 5 Ocak Pazartesi günü yapılacak ve saat 20.30'da başlayacak.

Derbi Gaziantep'te Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak ve ATV'den naklen yayınlanacak.