Trabzonspor'u yıkan haber Afrika'dan geldi

Trabzonspor'u yıkan haber Afrika'dan geldi
Yayınlanma:
Güncelleme:
Trabzonspor'un Afrika Uluslar Kupası'nda boy gösteren iki yıldızı Onuachu ve Oulai'nin milli takımları, son 16 turuna yükseldi. İki futbolcu da Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa maçında forma giyemeyecek.

Afrika Kupası'nda mücadele eden Paul Onuachu ve Oulai'nin milli takımları, grup aşamasını geçerek adını son 16 turuna yazdırdı.

TRABZONSPOR'U YIKAN HABER

Trabzonspor'da forma giyen iki futbolcu da Galatasaray ile oynanacak olan Süper Kupa maçında forma giyemeyecek.
Oulai ve Onuachu'nun son 16 turuna çıkması, turnuvadaki kalış süresinin de uzamasına neden oldu.

2025 yılının en iyi hakemi belli oldu2025 yılının en iyi hakemi belli oldu

OULAI SON MAÇTA OYNADI

Fildişi Sahili'nin Kamerun ile oynadığı maçta süre alan Oulai, mücadelenin son 20 dakikasında oyuna dahil oldu.

ONUACHU İSTEDİĞİ SÜREYİ ALAMADI

Afrika Kupası'nda boy gösteren bir başka yıldız oyuncu Paul Onuachu ise turnuvada istediği süreleri alamadı.
Teknik heyetin tercihi doğrultusunda yedek kulübesine yer alan Nijeryalı golcü Onuachu, turnuva boyunca yalnızda 4 dakika süre alabildi.
Onuachu'nun eleme maçlarında süre alıp alamayacağı merak konusu oldu.

GALATASARAY - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trabzonspor'un Galatasaray ile oynayacağı Süper Kupa yarı final mücadelesi 5 Ocak Pazartesi günü yapılacak ve saat 20.30'da başlayacak.
Derbi Gaziantep'te Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak ve ATV'den naklen yayınlanacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Kar ve buzlanma nedeniyle çok sayıda ilde eğitime ara verildi
İkinci el otomobilde satarken kâr ettiren modeller: Üç yıl önce alanlar şimdi yaşadı
İkinci el otomobilde satarken kâr ettiren modeller: Üç yıl önce alanlar şimdi yaşadı
Yılbaşı için net konuştu: 2026'da büyük sürpriz yapacak! İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya...
Anda kal çünkü hayatın tekrarı yok!
29 Aralık 2025 okullar tatil mi? Kar tatili olan iller hangileri, tatil açıklaması geldi mi?
'Sıra emekli ve memur maaşında' dedi kara haberi verdi! Daha önce de bilmişti
Meteoroloji'den kuvvetli kar uyarısı: 9 ilde göz gözü görmeyecek!
Dünyanın en büyük 33 metrelik yılanı yakalandı
Dünyanın en büyük 33 metrelik yılanı yakalandı
AKP'li eski vekil emekli maaşını şimdiden duyurdu: Erdoğan bu rakamın altına inmez
Yüzde 100 zam geldi! Yeni yılın plastik poşet fiyatı belli oldu
Spor
Fenerbahçe'de Oosterwolde sırası
Fenerbahçe'de Oosterwolde sırası
Gökmen Özdenak yoğun bakımda
Gökmen Özdenak yoğun bakımda