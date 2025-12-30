2025 yılının en iyi hakemi belli oldu

2025 yılının en iyi hakemi belli oldu
Yayınlanma:
Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatikleri Federasyonu, 2025 yılında dünyanın en iyi hakemlerini açıkladı. Listede, geçen sezon Süper Lig'de maç yöneten yabancı hakem de yer aldı.

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), 2025 yılına damga vuran en başarılı 10 hakemi açıkladı.

LİSTEDE DERBİYİ YÖNETEN HAKEM DE VAR

Açıklanan listede, Süper Lig’de geçtiğimiz sezonun ikinci devresinde 24 Şubat 2025’te oynanan ve golsüz eşitlikle tamamlanan Galatasaray–Fenerbahçe derbisinde düdük çalan Sloven hakem Slavko Vincic’in de bulunduğu görüldü.
İşte 2025’in en iyi 10 hakemi…

  • 10- Sandro Scharer (İsviçre): 12 puan
  • 9- Maurizio Mariani (İtalya): 25 puan
  • 8- Alireza Faghani (Avustralya) 25 puan
  • 7- Slavko Vincic (Slovenya): 41 puan
  • 6- Felix Zwayer (Almanya): 45 puan
  • 5- Michael Oliver (İngiltere): 53 puan
  • 4- İstvan Kovacs (Romanya): 54 puan
  • 3- Szymon Marciniak (Polonya): 55 puan
  • 2- François Letexier (Fransa): 55 puan
  • 1- Clement Turpin (Fransa): 65 puan

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

