Alperen Şengün oynamadı: Durant 30 sayı attı

Alperen Şengün oynamadı: Durant 30 sayı attı
Yayınlanma:
NBA'de Houston Rockets, Indiana Pacers'ı yenerek üst üste 3. zaferini elde etti. Alperen Şengün'ün yokluğunda Kevin Durant, attığı 30 sayı ile takımını sırtladı.

Gilgeous-Alexander, Thunder'ı galibiyete taşırken Hawks'a karşı 39 sayı, 6 ribaunt, 6 asist ve 2 top çalma ile oynadı. Hawks'ta Nickeil Alexander-Walker 30 sayı, Onyeka Okongwu ise 26 sayı kaydetti.

Bu sezon oynadığı 33 maçın ardından 28. galibiyetini alan Batı Konferansı lideri Thunder, sezonun en fazla maç kazanan takımı konumunda bulunuyor.

Kocaelispor Beşiktaş'tan istiyor: Düğmeye basıldıKocaelispor Beşiktaş'tan istiyor

DURANT, 30 SAYI İLE ALPEREN ŞENGÜN'SÜZ ROCKETS'I SIRTLADI

Houston Rockets konuk ettiği Indiana Pacers'ı 126-119 mağlup ederek üst üste 3. galibiyetini aldı.

Kevin Durant, sakatlığı bulunan milli oyuncu Alperen Şengün'ün yokluğunda Rockets'ı sırtlarken 30 sayı, 6 ribaunt ve 5 asist kaydetti.

Pacers'ta ise Pascal Siakam, attığı 23 sayı ile mağlubiyete engel olamadı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Kar ve buzlanma nedeniyle çok sayıda ilde eğitime ara verildi
İkinci el otomobilde satarken kâr ettiren modeller: Üç yıl önce alanlar şimdi yaşadı
İkinci el otomobilde satarken kâr ettiren modeller: Üç yıl önce alanlar şimdi yaşadı
Yılbaşı için net konuştu: 2026'da büyük sürpriz yapacak! İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya...
Anda kal çünkü hayatın tekrarı yok!
29 Aralık 2025 okullar tatil mi? Kar tatili olan iller hangileri, tatil açıklaması geldi mi?
'Sıra emekli ve memur maaşında' dedi kara haberi verdi! Daha önce de bilmişti
Meteoroloji'den kuvvetli kar uyarısı: 9 ilde göz gözü görmeyecek!
Dünyanın en büyük 33 metrelik yılanı yakalandı
Dünyanın en büyük 33 metrelik yılanı yakalandı
AKP'li eski vekil emekli maaşını şimdiden duyurdu: Erdoğan bu rakamın altına inmez
Yüzde 100 zam geldi! Yeni yılın plastik poşet fiyatı belli oldu
Spor
Fenerbahçe'de Oosterwolde sırası
Fenerbahçe'de Oosterwolde sırası
Gökmen Özdenak yoğun bakımda
Gökmen Özdenak yoğun bakımda
Trabzonspor'u yıkan haber Afrika'dan geldi
Trabzonspor'u yıkan haber Afrika'dan geldi