Kocaelispor Beşiktaş'tan istiyor: Düğmeye basıldı
Süper Lig ekibi Kocaelispor, Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusunu kadrosuna katmak için düğmeye bastı ve çalışmalara başladı.

Kocaelispor, devre arası transfer dönemi öncesi yerli oyuncu hamleleri için harekete geçti.
Teknik direktör Selçuk İnan'ın raporu doğrultusunda çalışmalarını hızlandıran yeşil-siyahlılar, Beşiktaş'ın tecrübeli ismi kadrosuna katmak istiyor.

SALİH UÇAN BOMBASI

Fanatik'te yer alan habere göre; orta sahaya deneyimli bir takviye yapmayı planlayan Kocaelispor, Beşiktaş forması giyen 31 yaşındaki Salih Uçan ile yakından ilgileniyor.
Beşiktaş'ta bu sezon forma şansı bulmakta zorlanan tecrübeli ismin, daha fazla süre alabileceği bir takıma transfer olmaya sıcak bakıyor.

Kocaelispor'da hedef Salih Uçan

Taraflar arasındaki görüşmelerin devam ettiği ve şartların oluşması halinde Kocaelispor yönetiminin resmi teklif yapmayı planladığı aktarıldı.

SALİH UÇAN İLK SIRADA

Kocaelispor’un mevcut kadro yapısında şu an için yalnızca bir yerli futbolcu transfer etme hakkı bulunuyor.
Yönetimin, kadrodan bir yerli oyuncuyla yolları ayırarak bu kontenjanı ikiye yükseltmeyi planladığı belirtildi.
Bu planlama kapsamında orta sahaya Salih Uçan gibi deneyimli bir ismin kazandırılması düşünülürken, kanat bölgesi için de yerli bir alternatif üzerinde duruluyor.
Orta saha transferinde Salih Uçan’ı öncelikli hedef olarak belirleyen yönetim, kanat hattı için ise farklı oyuncularla temaslarını sürdürüyor.
Teknik ekip, yapılan görüşmelerde yerli oyuncu rotasyonunun güçlendirilmesinin önemine dikkat çekerken, kulüp yönetimi mali dengeyi koruyarak kontrollü ve planlı bir transfer süreci yürütüyor.

