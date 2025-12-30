Lookman transferinde dengeleri değiştirecek hamle geldi

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Ademola Lookman için Victor Osimhen devreye girdi.

Süper Lig devleri Galatasaray ve Fenerbahçe'nin peşinden koştuğu Ademola Lookman ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
Sezon başında beklenen performansı sergileyemeyen Ademola Lookman, Nijerya Milli Takımı'nda kendine geldi ve adeta küllerinden doğdu.

Son olarak Tunus maçında 1 gol 2 asistlik performans sergileyen Lookman, takımına galibiyeti getirirken, mücadelenin yıldızı oldu.

Lookman transferi için Osimhen devrede!

OSIMHEN TRANSFER İÇİN DEVREYE GİRDİ

Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, vatandaşı Ademola Lookman transferi için devreye girdi.
Sarı-kırmızılı yönetim, bu transferde Victor Osimhen'e güveniyor.
Osimhen, yakın arkadaşı olan 28 yaşındaki yıldız futbolcuyla bir görüşme yaptı ve Türkiye'ye gelmesi halinde tercihini Galatasaray'dan yana kullanması gerektiğini belirtti.

NİHAİ KARARINI VERECEK

Nijeryalı yıldızdan Galatasaray'a dair olumlu referanslar alan Lookman'ın Avrupa'dan gelecek diğer teklifleri de değerlendirdikten sonra kararını vermesi bekleniyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

