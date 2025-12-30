Galatasaray Trabzonspor maçının bilet fiyatları açıklandı
Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanacak olan Süper Kupa maçının biletleri satışa çıktı.
Galatasaray ile Trabzonspor arasında 5 Ocak 2026 tarihinde Gaziantep'te oynanacak Turkcell Süper Kupa yarı final mücadelesinin biletleri satışa sunuldu.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Gaziantep Stadı'nda, saat 20.30'da başlayacak müsabakanın biletleri Passo Mobil Uygulama'dan veya www.passo.com.tr adresinden satın alınabilecek.
Karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:
- Galatasaray - Batı Alt Orta Bloklar: 2 bin 500 lira
- Trabzonspor - Doğu Alt Orta Bloklar - 2 bin 500 lira
- Galatasaray - Batı Alt Köşe Bloklar - 2 bin lira
- Trabzonspor - Doğu Alt Köşe Bloklar - 2 bin lira
- Trabzonspor -Doğu Üst Orta Bloklar - bin 750 lira
- Galatasaray - Batı Üst Köşe Bloklar - bin 500 lira
- Trabzonspor - Doğu Üst Köşe Bloklar - bin 500 lira
- Galatasaray - Kuzey Alt - bin lira
- Trabzonspor - Güney Alt - bin lira
- Galatasaray - Kuzey Üst - bin lira
- Trabzonspor - Güney Üst - bin lira