Dünyanın en büyük 33 metrelik yılanı yakalandı

Malezya’nın Sarawak eyaletinde bulunan Baleh Nehri’nde, insanlar tarafından yakalandığı iddia edilen dev bir yılan ülke gündemine oturdu. Helikopterden çekildiği belirtilen fotoğraflarda, nehir kenarında bulunan bazı kişilerin yılanın hemen yanında durduğu ve kontrol altına almış gibi göründüğü dikkat çekti.

Dev yılanın insanlar tarafından çevrelendiğini ve yakalanmış olabileceğini düşündüren detaylar içeriyor. Ancak şu ana kadar yetkili kurumlar tarafından yılanın boyutuna veya türüne ilişkin resmi bir doğrulama yapılmış değil.

Olay, hem bilim çevrelerinde hem de sosyal medyada yoğun şekilde tartışılmaya devam ederken, bazı uzmanlar görüntülerin perspektif etkisiyle yanıltıcı olabileceğini savunuyor. Buna rağmen, ortaya çıkan görüntüler Kalimantan ve Sarawak bölgesindeki vahşi yaşam efsanelerini yeniden gündeme taşıdı.