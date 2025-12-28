Dünyanın en büyük 33 metrelik yılanı yakalandı

Dünyanın en büyük 33 metrelik yılanı yakalandı
Yayınlanma:
Sarawak’taki Baleh Nehri’nde insanların yakaladığı öne sürülen 33 metrelik dev yılanın helikopterden görüntülendi.

Malezya’nın Sarawak eyaletinde bulunan Baleh Nehri’nde, insanlar tarafından yakalandığı iddia edilen dev bir yılan ülke gündemine oturdu. Helikopterden çekildiği belirtilen fotoğraflarda, nehir kenarında bulunan bazı kişilerin yılanın hemen yanında durduğu ve kontrol altına almış gibi göründüğü dikkat çekti.

main-list-image-10076e42-9dc4-42.jpg

Dev yılanın insanlar tarafından çevrelendiğini ve yakalanmış olabileceğini düşündüren detaylar içeriyor. Ancak şu ana kadar yetkili kurumlar tarafından yılanın boyutuna veya türüne ilişkin resmi bir doğrulama yapılmış değil.

Ünlü tatil adası yılan istilası altında!Ünlü tatil adası yılan istilası altında!

Olay, hem bilim çevrelerinde hem de sosyal medyada yoğun şekilde tartışılmaya devam ederken, bazı uzmanlar görüntülerin perspektif etkisiyle yanıltıcı olabileceğini savunuyor. Buna rağmen, ortaya çıkan görüntüler Kalimantan ve Sarawak bölgesindeki vahşi yaşam efsanelerini yeniden gündeme taşıdı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

