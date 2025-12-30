Acun Ilıcalı kanal kanal gezdi

Zor günleri geride bırakan Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City yeni yıla umutlu giriyor. Hull City’nin yükselişi İngiltere’de gündem oldu kulüp başkanı Acun Ilıcalı art arda televizyon kanallarında canlı yayınlara çıktı.

İngiltere Championship’te son haftaların en dikkat çeken takımı Hull City oldu.
Kulübün sahibi Acun Ilıcalı, Middlesbrough karşısında alınan 1-0’lık galibiyetin ardından İngiliz spor basınının gündemine oturdu.
Fenerbahçe Asbaşkanlığı'ndan ayrıldıktan sonra ortalarda gözükmeyen Acun Ilıcalı'nın keyfi yerine geldi. Ligde zor günleri geride bırakan Hull City 2025 yılını galibiyetle kapattı ve gelecek için umutlandı.

6 MAÇTA HULL CITY FIRTINASI ESTİ

Premier Lig hedefine yeniden tutunan Hull City, son 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik alarak çıkış yakaladı.
Middlesbrough gibi şampiyonluk adayını deplasmanda mağlup eden takım, puanını 41’e yükseltti.
Bu performans Hull City’yi play-off hattının güçlü adaylarından biri haline getirdi.

ACUN CANLI YAYINDA KANAL KANAL GEZDİ

TalkSport ve Sky Sports gibi önde gelen spor platformları, Hull City Başkanı Acun Ilıcalı ile canlı bağlantılar gerçekleştirerek bu başarıyı gündemlerine taşıdı. Kulübün yükselişi, Premier Lig yolunda en çok konuşulan konulardan biri oldu. Acun Ilıcalı'nın canlı yayınları sosyal medyada da çok konuşuldu.

ADIM ADIM PREMIER LİG

Hull City, son dönemdeki formuyla Premier Lig hayalini gerçeğe dönüştürmek için emin adımlarla ilerliyor. Takımın istikrarlı performansı, hem taraftarları hem de İngiliz futbol kamuoyunu heyecanlandırıyor.

EN GÜÇLÜ ADAYLARDAN BİRİ OLDULAR

Hull City’nin çıkışı İngiltere’de büyük ses getirdi. Acun Ilıcalı’nın yönetimindeki İngiliz kulübü, Premier Lig yolunda güçlü bir aday olarak gösteriliyor.

