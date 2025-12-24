Hull City’nin sahibi Acun Ilıcalı, uzun süren sessizliğini bozdu. Ilıcalı Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra uzun süre gündem olmamıştı. Son zamanlarda kendisine yapılan eleştiriler karşısında dayanamayan Acun Ilıcalı iddiaları tek tek yanıtladı.

TARAFTARA SESLENDİ

Ilıcalı kulübü Hull City'nin 2024-25 sezonunda açıkladığı 10,2 milyon sterlinlik zarara rağmen taraftarlara güvence verdi.

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, 2024-25 sezonu için vergi öncesi 10,2 milyon sterlin zarar açıkladı. Bu zarar kulübün borç seviyesini 41,7 milyon sterline çıkardı. Ancak kulüp sahibi Acun Ilıcalı, taraftarlara umut veren açıklamalarda bulundu.

"PARA HARCAMAK GEREKİYOR"

Hull Live’a konuşan Ilıcalı, “Play-off’lar için mücadele etmek istiyorsanız para harcamanız gerekiyor. Bu çok basit. Finansal Fair Play nedeniyle bazı satışlar yapmamız gerekebilir ama bu bizim için büyük bir sorun değil. Çok fazla değil, birkaç satış yeterli olacak. Maaş giderlerimiz yüksek” dedi.

"ŞAŞIRIYORUM"

Şimdiye kadar yaklaşık 100 milyon sterlin harcadığını belirten Ilıcalı, “Bazen sosyal medyada okuduğum eleştirilere biraz şaşırıyorum. Kulübün borçlanması gibi bir tehlike yok çünkü bu borçlar bankalardan değil, bana ait. Bu kulübü çok seviyorum ve bu parayı harcamaktan memnuniyet duyarım. Ancak dengeyi korumamız gerekiyor, bu nedenle bazı harcamaları kısacağız” ifadelerini kullandı.

"TEHLİKE YOK"

Hull City’nin kadrosunda Charlie Hughes, Eliot Matazo, Mohamed Belloumi, Liam Millar, Darko Gyabi ve Ryan Giles gibi genç oyunculara yatırım yaptıklarını vurgulayan Ilıcalı, maaş giderlerini 3-4 milyon sterlin azaltmayı hedeflediklerini söyledi ve şunları ekledi:

Takım benim tarafımdan destekleniyor ve üç ay önce de gördüğünüz gibi kulübe biraz para yatırdık ve bunu yapmaya devam edeceğiz. Kulübün borçlanması gibi bir tehlike yok çünkü bu borçlar bankalardan değil. Bu borçlar bize, bana ait ve ben bu kulübü çok seviyorum.

"ÇILGIN ADAMI GÖRECEKLER"

Championship’te şu anda 4. sırada bulunan Hull City için hedefin Premier Lig olduğunu belirten Ilıcalı, “Eğer bir üst lige çıkarsak, taraftarlar gerçek çılgın adamı görecekler” sözleriyle iddialı konuştu.