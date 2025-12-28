AKP'li eski vekil emekli maaşını şimdiden duyurdu: Erdoğan bu rakamın altına inmez

Yayınlanma:
AKP'li eski vekil Ali Turan, Ocak ayına sayılı günler kala emekli maaşlarına yapılacak olan zam oranını açıkladı. Net rakam vererek AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği rakamın altına inmeyeceğini belirten Turan, yüksek maaş alanlara az, az maaş alanlara yüksek zam yapılmasını önerdi.

AKP'nin 2026 yılı için uygulanacak olan asgari ücreti duyurmasının ardından gözler emekli maaşlarına çevrildi.

TGRT Haber'de emekli maaşlarına yapılacak olan zam oranına ilişkin değerlendirmelerde bulunan AKP'li eski vekil Ali Turan, dikkat çeken tahminlerde bulundu.

Emekli maaşlarıyla ilgili yüksek maaş alanlara düşük, düşük maaş alanlara yüksek zam yapılmasını öneren Turan, AKP'nin açlık sınırının altında maaş alan emeklilere en yüksek imkanları sunması gerektiğini söyledi.

ali-turan.png

"YÜZDE 30 VE ÜZERİ ZAM YAPILMALI"

Ali Turan güncel durumda emekli maaşlarına en az yüzde 30 zam yapılmasını beklediğini belirtti.

Bütçenin doğru yönetilmesi ve maaşlar arasındaki uçurumun kapatılması durumunda bu oranın düşük maaş alanlar için yüzde 40 seviyelerine çıkabileceğini ifade eden Turan, bütçeyi sarsmadan, milletvekili emeklileri gibi yüksek maaş alanlara daha az zam yapılmasını, bu payın ise en düşük maaş alanlara aktarılmasını önerdi.

Yoksulluğun fotoğrafı Gaziantep'te çekildi: Bir lahanayı 3 kişi bölüşüyorYoksulluğun fotoğrafı Gaziantep'te çekildi: Bir lahanayı 3 kişi bölüşüyor

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN "20 BİN TL" ÖNGÖRÜSÜ

Ali Turan, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın en düşük emekli maaşını 20 bin TL’nin altında belirlemeyeceğini düşündüğünü açıkladı.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

